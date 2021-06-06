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- Antalya sahilleri kısıtlama günü turistlere kaldı
Antalya sahilleri kısıtlama günü turistlere kaldı
Normalleşme süresinde pazar günleri olan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Kısıtlamadan muaf olan turistler, Konyaaltı sahiline geldi.
- İHA
- 06.06.2021 - 13:33
- Güncelleme : 06.06.2021 - 14:40
Antalya Konyaaltı sahili turistlerin akınına uğradı.
Kısıtlama kapsamından muaf olan turister, 32 dereceye çıkan hava sıcaklığında, denize girerek serinledi.
SABAH SAATLERİNDE SAHİLE GELDİLER
Sabah erken saatlerinde kilometrelerce uzanan sahile gelen turistler, deniz suyu sıcaklığının 26 dereceye çıkmasını fırsat bilerek, tatilin keyfini çıkardı.
Antalya sahilleri kısıtlama günü turistlere kaldı VİDEO
AKDENİZ'İN SERİN SULARINDA YÜZDÜLER
Turistlerden bazıları Akdeniz’in serin sularında yüzerken bazıları ise sıcak kumsalda güneşlendi.
Bazı aileler ise çocukları ilgilenerek, onların yüzmesini sağladı.
Sahilde yaşanan turist yoğunluğu havadan drone kamerasına yansıdı.