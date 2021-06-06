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Antalya sahilleri kısıtlama günü turistlere kaldı

Antalya sahilleri kısıtlama günü turistlere kaldı

Normalleşme süresinde pazar günleri olan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Kısıtlamadan muaf olan turistler, Konyaaltı sahiline geldi.