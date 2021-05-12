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    Antalya sahilleri turistlere kaldı

    Antalya'da kısıtlamadan muaf olan turistler, sahilleri doldurdu.
    • DHA
    • 12.05.2021 - 13:14
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 13:51
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    Antalya sahilleri turistlere kaldı

    Tam kapanma Ramazan Bayramı'nda da devam edecek. Turistleri kapsamayan kapanmada, kentte sahiller doldu. Sıcaklık ise 25 dereceye ulaştı.

    SOKAKLARA SESSİZLİK HAKİM

    Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle turizm kenti Antalya'daki cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Caddelerde polis ekipleri araçları durdurarak izin belgelerini kontrol ediyor.

    Antalya sahilleri turistlere kaldı ViDEO

    Antalya sahilleri turistlere kaldı #1

    SAHİLLER DOLU

    Ramazan Bayramı arifesinde hava sıcaklığı 25 dereceye ulaşınca, kısıtlamadan muaf turistler soluğu Konyaaltı sahilinde aldı. Boş sahile gelen turistlerin bazıları sıcaklığı 20 derece olan denize girdi, bazıları ise kumlara uzanarak güneşlendi.

    Antalya sahilleri turistlere kaldı #2

    Antalya sahilleri turistlere kaldı #3

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