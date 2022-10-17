Antalya sahillerinde kış sessizliği yaşanıyor

Dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı, rüzgar ve yağmur nedeniyle boş kaldı. Bazı vatandaşlar, plaja gelerek sohbet etti.

Tatil cenneti Antalya, kış sezonu etkisine giriyor...

Her yıl binlerce turist ağırlayan Antalya, tatilcilerin uğrak noktalarından biri.

Yaz sezonunda akına uğrayan Antalya, soğuk hava etkisine girmeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından şiddetli yağmura karşı uyarılan Antalya’da, 3 gündür zaman zaman yağmur etkili oluyor.

Sahil boş kaldı

Uyarıların ardından dünyaca ünlü Konyaaltı sahili sessizliğe büründü.

Sahile gelen az sayıda turist, denize girerek ara ara kendisini gösteren güneş karşısında güneşlendi.

Yerli vatandaşlar ise daha çok balık tutarak ve arkadaşları ile sohbet ederek zamanı değerlendirdi.

"Sessizliği değerlendirip, kafa dinlemek istedik"

Arkadaşı ile sahile gelen Osman Samet Okur, “Havanın kapalı olmasından dolayı denizde kimsenin olmadığını gördük. Güzel bir manzarası var, herkesin gelip görmesini isterdim. Biz de bu sessizliği değerlendirerek, kafamızı dinlemek istedik. Konyaaltı sahili çok güzel bir sahildir. Biz de zaman zaman gelip burada denize giriyoruz. Şu an daha çok turistler denize giriyor.” dedi.

Sahilin bugün çok sessiz olduğunu belirten Adem Aslantaş ise, “Fazla insan yok. Havadan kaynaklanıyor. Su sıcak. Bazen dersten çıkınca buraya gelerek kafa dinliyoruz.” sözlerine yer verdi.