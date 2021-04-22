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    Antalya sahillerinde kısıtlama öncesi yoğunluk yaşanıyor

    Antalya'da 82 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde sahillerde doluluk yaşandı.
    • DHA
    • 22.04.2021 - 16:10
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 16:13
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    Antalya sahillerinde kısıtlama öncesi yoğunluk yaşanıyor

    Antalya'da kısıtlama öncesi sahiller doldu taştı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, güneş ve denizin tadını çıkardı.

    SOKAKLAR DOLDU

    Koronavirüsle mücadelede Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın da tedbirler kapsamında kısıtlamaya dahil edilmesi ile 82 saate çıkan sokak kısıtlaması öncesi Antalya sokakları, kalabalıklaştı.

    Antalya sahillerinde kısıtlama öncesi yoğunluk yaşanıyor VİDEO

     

    82 SAATLİK KISITLAMA ÖNCESİ KEYİF

    Konyaaltı Sahili de güneşli havayı fırsat bilenlerle doldu. Kent sakinleri ve turistler, sahile akın ederken, kimileri yürüyüş yaptı kimileri de banklarda oturup, manzarayı izledi.

    Antalya sahillerinde kısıtlama öncesi yoğunluk yaşanıyor #1

    GENÇLERİN DENİZ KEYFİ

    Gençler denize girerek sıcak havanın tadını çıkarırken, bugün saat 19.00'dan itibaren başlayacak kısıtlama, 26 Nisan günü saat 05.00'e kadar sürecek.

    Antalya sahillerinde kısıtlama öncesi yoğunluk yaşanıyor #2

    Antalya sahillerinde kısıtlama öncesi yoğunluk yaşanıyor #3

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