Antalya'da 82 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde sahillerde doluluk yaşandı.

Antalya'da kısıtlama öncesi sahiller doldu taştı. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, güneş ve denizin tadını çıkardı.

SOKAKLAR DOLDU

Koronavirüsle mücadelede Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın da tedbirler kapsamında kısıtlamaya dahil edilmesi ile 82 saate çıkan sokak kısıtlaması öncesi Antalya sokakları, kalabalıklaştı.

Antalya sahillerinde kısıtlama öncesi yoğunluk yaşanıyor VİDEO

82 SAATLİK KISITLAMA ÖNCESİ KEYİF

Konyaaltı Sahili de güneşli havayı fırsat bilenlerle doldu. Kent sakinleri ve turistler, sahile akın ederken, kimileri yürüyüş yaptı kimileri de banklarda oturup, manzarayı izledi.

GENÇLERİN DENİZ KEYFİ

Gençler denize girerek sıcak havanın tadını çıkarırken, bugün saat 19.00'dan itibaren başlayacak kısıtlama, 26 Nisan günü saat 05.00'e kadar sürecek.