Kentte koronavirüs nedeniyle durgun geçen 2 yaz sezonunun ardından 2022'de, tüm zamanların en iyi ekim ve kasım ayı yaşandı. 2019'daki rekor bu yıl da yakalanamazken gözler 2023'e çevrildi.

Dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri olan Antalya, yerli ve yabancı turistlerin adeta gözdesi olarak biliniyor.

Öyle ki, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından savaş karşıtı vatandaşlar da yerleşik hayat için Türkiye'ye akın ederken ilk tercih Antalya oldu.

En iyi ekim ve kasım ayı

Her yıl binlerce turisti ağırlayan kent, koronavirüs nedeniyle 2020-2021 yaz sezonununda adeta sert düşüşler yaşadı.

2022'de ise 'Tüm zamanların en iyi ekim ayı' ve 'Tüm zamanların en iyi kasım ayı' rekoru kırıldı.

Gözler 2023'e çevrildi

Buna rağmen 2019'daki yaz sezonu rekoru yakalanamadı. Bu durumda gözler 2023'e çevrildi ve bölgedeki turizmcilerin hummalı çalışmaları başladı.

DHA'nın aktarımına göre; Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya turizminde 2023 yılı için rekor beklentisi içeren hedefler ortaya koyduklarını söyledi.

"Çok iyi bir 2023 bekliyoruz"

2023 yılına yönelik rezervasyonların başladığını ve iyi gittiğini kaydeden Vali Yazıcı, “Uçak firmaları buna göre kendini ayarlamaya çalışıyor. Tur firmalarına yoğun başvuru var. Otellerimizde keza durum aynı. İnşallah dünyada büyük bir anormallik olmazsa biz çok iyi bir 2023 bekliyoruz. Tur firmaları şimdiden sezon satışlarına başladı. Şimdiden sezonu doldurmaya başladıklarını ifade ediyorlar." dedi.

Antalya turizminde 2023 hazırlıkları başladı VİDEO



"Önümüzdeki yıllarda sağlık ve spor turizmini öncelikliyoruz"

Alanya, Manavgat ve Kemer'deki otellerin, Belek ve Kundu'daki birçok otel gibi kışı açık geçirmesini arzu ettiklerini de belirten Yazıcı, “Ama bu hemen olacak şey değil. Bu yıl 20 gün uzamış, önümüzdeki yıllarda sağlık ve spor turizmini öncelikliyoruz. Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarımızla gayret içerisindeyiz. Aralıktan nisana kadar olan bölümde başta sağlık ve spor turizmi olmak üzere çeşitli aktivitelerle otellerimizin doluluk oranını artırmayı ve kapanan otel sayısını azaltmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

"2019'u, 2023'te rahatlıkla geçebileceğimizi değerlendiriyoruz"

2022'de iyi sezon yaşandığını da dile getiren Vali Yazıcı; 2023'te sektörün, tarihin en yüksek turist sayısına ulaşılan 2019'u geride bırakmaya hazırlandığını belirterek, “İnşallah önümüzdeki yıl için daha da umutluyuz. Biz pik yıl olan 2019'u, 2023'te rahatlıkla geçebileceğimizi değerlendiriyoruz. Bu işi Antalya, dünya standardında en iyi düzeyde yapıyor. Bu kalite ve anlayışla biz bu hizmeti sunduğumuzda inanıyoruz ve biliyoruz ki en çok turist bu şehre gelecek." dedi.





