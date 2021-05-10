Antalya ve Muğla'da tam kapanma sessizliği sürüyor

Turizmin başkenti Antalya ve Muğla'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmada cadde, meydan ve sahillerde sakinlik yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeyle 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya kent merkezi ve ilçelerinde denetimlere devam edildi.

CADDE, MEYDAN VE PLAJLAR TURİSTLERE KALDI

Kısıtlamadan dolayı cadde ve meydanlarda sakinlik yaşanırken dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, Lara ve Sarısu plajlarında sadece kısıtlamadan muaf tutulan turistler denize girdi.

Bazı turistler plajda güneşlenirken, bazıları ise yürüyüş yapmayı tercih etti.

MUĞLA'DAKİ TURİSTİK İLÇELERDE DE DURUM AYNI

Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ile Datça'da sahil, meydan ve caddeler boş kaldı. İlçelerde normal zamanlarda kalabalık olan sahil kesimindeki yürüyüş ve bisiklet yolları sessizliğe büründü.

Muafiyeti bulunanların Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Atatürk Bulvarı'nda kısmi hareketliliğe neden olduğu Bodrum ilçesinde, Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, belediye meydanı ve Bitez sahili gibi alanlar boş kaldı.

Marmaris'te de kısıtlama nedeniyle Atatürk ve 19 Mayıs Gençlik Meydanı ile Atatürk ve Ulusal Egemenlik caddeleri sessizliğe büründü.

AKYAKA'DA DENETİM YAPILDI

"Sakin kent" unvanına sahip Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'nin girişinde ve sahil kısmında da jandarma ekipleri denetim gerçekleştirdi.

ÖLÜDENİZ SAHİLİNDE TURİSTLER DENİZE GİRDİ

Fethiye'de ise meydanlar boş kalırken, Ölüdeniz sahilinde turistler denize girdi. Menteşe ilçesinde de güvenlik güçleri denetimlerini sürdürdü.