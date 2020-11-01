Dolar
8.4389
1.1179%
Euro
9.8374
1.7206%
Altın
1890.94
0.6322%
Borsa
1139.7
2.4569%
G. Altın
512.504
1.6294%
Bitcoin
112630.65
-1.1154%
EXEN Coin
11.32
1.16%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C
    Antalya yine Cadılar Bayramı'nı kutladı

    Antalya yine Cadılar Bayramı'nı kutladı

    Her yıl Cadılar Bayramı'nın kutlandığı Antalya, koronavirüse rağmen bu yılı da kutlamayı es geçmedi. Koronavirüs tedbirlerine uyulmayan Cadılar Bayramı partisi, gecenin geç saatlerine kadar sürdü.
    • DHA
    • 01.11.2020 - 13:05
    • Güncelleme : 01.11.2020 - 14:00
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Her yıl olduğu gibi Kasım ayına giriş yapılmasıyla birlikte dünyanın birçok yerinde kutlanan Cadılar Bayramı, birkaç yıldır Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde de kutlanıyor.

    İlginç manzaralar ortaya çıkaran Cadılar Bayramı partisine katılanlar, bu yıl koronavirüsü de hiçe saydı.

    Muratpaşa ilçesinde bulunan tarihi Kaleiçi’ndeki eğlence mekanlarında 'Halloween Party' etkinlikleri düzenlendi.

    SOKAKLAR KOSTÜMLÜ VATANDAŞLARLA DOLDU

    Eğlence merkezleri birbirinden farklı konseptler hazırlarken; turistler ve vatandaşlar da ‘Cadılar Bayramı’ kostümleriyle sokaklarda ve mekanlarda eğlendi.

    TEDBİRLER ÖNEMSENMEDİ

    Koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı görülen partiler, gece geç saatlere kadar sürdü.

    Antalya yine Cadılar Bayramı nı kutladı #1

    Antalya yine Cadılar Bayramı nı kutladı #2

    Antalya yine Cadılar Bayramı nı kutladı #3

    Antalya yine Cadılar Bayramı nı kutladı #4

    Antalya yine Cadılar Bayramı nı kutladı #5

    Antalya yine Cadılar Bayramı nı kutladı #6

    Antalya yine Cadılar Bayramı nı kutladı #7

    Antalya yine Cadılar Bayramı nı kutladı #8

    Antalya yine Cadılar Bayramı nı kutladı #9

    Antalya yine Cadılar Bayramı nı kutladı #10

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir