Antalya yine Cadılar Bayramı'nı kutladı

Her yıl Cadılar Bayramı'nın kutlandığı Antalya, koronavirüse rağmen bu yılı da kutlamayı es geçmedi. Koronavirüs tedbirlerine uyulmayan Cadılar Bayramı partisi, gecenin geç saatlerine kadar sürdü.

Her yıl olduğu gibi Kasım ayına giriş yapılmasıyla birlikte dünyanın birçok yerinde kutlanan Cadılar Bayramı, birkaç yıldır Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde de kutlanıyor.

İlginç manzaralar ortaya çıkaran Cadılar Bayramı partisine katılanlar, bu yıl koronavirüsü de hiçe saydı.

Muratpaşa ilçesinde bulunan tarihi Kaleiçi’ndeki eğlence mekanlarında 'Halloween Party' etkinlikleri düzenlendi.

SOKAKLAR KOSTÜMLÜ VATANDAŞLARLA DOLDU

Eğlence merkezleri birbirinden farklı konseptler hazırlarken; turistler ve vatandaşlar da ‘Cadılar Bayramı’ kostümleriyle sokaklarda ve mekanlarda eğlendi.

TEDBİRLER ÖNEMSENMEDİ

Koronavirüs tedbirlerine uyulmadığı görülen partiler, gece geç saatlere kadar sürdü.





































