Antalya'da 10 bin ton kum kullanarak onlarca heykel yapıldı Bu yıl 18.'si düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nde, ‘Uzay Macerası' temasıyla 10 bin ton kum kullanarak 25 heykeltıraşın ortaya koyduğu onlarca heykel yapıldı.

İHA

Antalya'da Muratpaşa Lara Plajlar bölgesinde yer alan ve bu yıl 18'incisi düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nin 2023 teması, ‘Uzay Macerası' olarak belirlendi.

1 Haziran'da kapılarını ziyaretçilere açan festivalde, 10 bin ton üzerinde kum kullanılarak 10 farklı ülkeden 25 heykeltıraş, 15 teknik ekip yeni eserler oluşturdu.

Geçtiğimiz yıllarda yer alan heykellerle birlikte 150'yi aşkın eserin yer aldığı alanda, uzaya ilk gönderilen roketlerden günümüze kadar olanların birebir ölçekleri küçültülerek yapıldı.

Roketlerin dışında ilk kez Video Mapping (video haritalama) teknolojisi kullanıldı.

09.00-23.00 saatleri arasında ziyaretçilerini kabul eden festival alanında, güçlendirilmiş teleskoplar da yer alıyor.

“Uzaya ilk gönderilenden günümüze kadar olan roketler yapıldı”

Bu yılki temanın 7'den 70'e tüm ziyaretçilere hitap ettiğini belirten Festival Direktörü Cem Karaca, şöyle konuştu:

Ziyaretçilerimize insanlığın uzaya olan macerasını, Sümerler'den başlayarak günümüze kadar gelinen aşamaları değişik heykellerle canlandırdık.



Bu yıl önceki senelerin dışında ek bir bölüm açtık, burada da uzaya gönderilen ilk roketten günümüze kadar gelen en önemli roketlerin belirli ölçeklerde küçültülmüş boyutlarda heykelini yaptık.

"Buraya gelen ziyaretçilerimizin keyifli dakikalar geçirmelerini istedik"

Bu yıl ilk defa Video Mapping çalışması yaptıklarını ifade eden Karaca, şu ifadeleri kullandı:

2 aylık bir çalışma neticesinde çok etkili ve özel bir çalışma ortaya çıktı. Yine çok güçlü teleskoplarla uzay gözlemleri yaptırıyoruz. Gece gelen ziyaretçilere, ay, Satürn, Jüpiter gibi uzaydaki yıldızları ve gezegenleri, gündüz gelenler için ise güneşi gözlemleme imkanı sağlıyoruz.



İnsanların uzaya çıkması bilimdeki gelişmelerle bugüne geldi. Biz de buraya gelen ziyaretçilerimizin keyifli dakikalar geçirmelerini istedik. Uzayla alakalı Star Wars, Star Trek gibi filmlerin sahnelerini de canlandırdık.

200 bin ziyaretçi hedefi

Karaca, bu yıl 200 bin ziyaretçi hedeflerinin olduğunu da sözlerine ekleyip şu şekilde konuştu: