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    Antalya'da 1.5 yıl tedavi gören Lara 1 ayda 485 kilometre yol katetti

    Bağırsaklarındaki poşet nedeniyle ölmek üzereyken bulunan kaplumbağa, tedavisinin ardından denizle buluşturuldu. Üzerine takılan uydu sistemiyle takip edilen caretta 485 kilometre yol katetti.
    • 23.08.2022 - 14:42
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 15:08
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    Antalya'da 1.5 yıl tedavi gören Lara 1 ayda 485 kilometre yol katetti

    Antalya'nın Kemer ilçesinde 1.5 yıl önce, ölmek üzere olan caretta caretta bulundu.

    Sahile vuran deniz kaplumbağasının bitkin halde olduğu görüldü.

    30 yaşında olduğu belirlendi

    Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından gözetim altına alınan kaplumbağanın, 30 yaşında olduğu tespit edildi.

    Tedavi altına alınan 'Lara' isimli kaplumbağa, tedavisinin ardından denize bırakıldı.

    Antalya da 1.5 yıl tedavi gören Lara 1 ayda 485 kilometre yol katetti #1

    1 ayda 485 kilometre yol katetti

    Üzerine takılan uydu takip cihazıyla 1 yıl boyunca izlenen caretta carettanın göç ettiği, beslendiği alanlar incelendi.

    DHA'nın aktarımına göre; uydudan takip edilen Lara, 1 ayda 485 kilometre yol katetti.

    Antalya da 1.5 yıl tedavi gören Lara 1 ayda 485 kilometre yol katetti #2

    "Kendi beslenebilir, dalabilir pozisyona geldi"

    DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, "Plastiğin ve biriken gazın vücuttan atılması için veteriner hekimlerin öncülüğünde ilaç tedavisine başlandı. Düzenli beslenmesi sonucunda 1,5 yıllık tedavinin ardından kaplumbağa iyileşti. Kendi beslenebilir, dalabilir pozisyona geldi. Naylon poşet denize atılabiliyor. 'Ne olacak' diyebiliyoruz. Kaplumbağa plastik poşeti deniz anası sanıp yiyebiliyor ve ölümcül duruma geliyor. Lara getirilmemiş olsaydı, kaplumbağa için plastik poşet kurşun gibi ölümüne neden olacaktı." dedi.

    Antalya da 1.5 yıl tedavi gören Lara 1 ayda 485 kilometre yol katetti #3

    Antalya da 1.5 yıl tedavi gören Lara 1 ayda 485 kilometre yol katetti #4

    Antalya da 1.5 yıl tedavi gören Lara 1 ayda 485 kilometre yol katetti #5


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