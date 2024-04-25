Antalya'da 2 gündür toz bulutu etkili oluyor Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sıkça uyarılarda bulunduğu toz taşınımı bölgede de etkili oldu ve kentin silüetini oluşturan Beydağları görünmez hale geldi.

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DHA

Bir süredir yurdun birçok bölgesinde Kuzey Afrika üzerinden gelen toz taşınımı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, konuya ilişkin uyarılarda bulunuyor.

Antalya'da da görüldü

Toz taşınımının etkili olduğu kentlerden biri de Antalya.

2 gündür bölgedeki toz taşınımı yaşamı olumsuz etkiliyor. Toz tabakası kentin üstünü kapladı.

Beydağları görünmedi

Bu nedenle kentin silüetini oluşturan Beydağları görünmez hale geldi.

Meteoroloji verilerine göre kentte yüzey toz konsantrasyonu 110 mikrogram/ metreküp ile 'hassas' seviyesini koruyor.

Yarın etkisi azalacak

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıya göre toz taşınımının aynı seviyede akşama kadar, yarın ise etkisini azaltarak devam etmesi bekleniyor.

Diğer yandan gün içerisinde beklenen yağmurla birlikte toz tabakasının kısmen azalması bekleniyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)