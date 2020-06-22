Antalya'da 2365 metre yükseklikte yoga yaptılar

Kemer ilçesindeki Tahtalı Dağı'nda düzenlenen gün batımı yoga etkinliğine çok sayıda yoga tutkunu katıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki 2365 rakımlı Tahtalı Dağı'nda gün batımında yoga etkinliği düzenlendi.



Etkinliğe katılan 30 yoga tutkunu tepeye teleferikle ulaştı. Gün batımıyla birlikte matlarını seren ve eğitmenleri eşliğinde yoga yapanlar ilginç görüntüler oluşturdu.





2 BİN 3000 METRE RAKIMDA NEFES EGZERSİZİ

Katılımcılar, Yoga eğitmeni Ayşegül Koç gözetiminde nefes çalışması ve yoga pratiği gerçekleştirdi.



Koç, özel bir günde, güzel bir etkinlikte buluştuklarını ifade etti.



Katılımcılardan Fatma Demirbilek ise 2365 rakımda ilk kez yapılan yoga etkinliğine katılmaktan mutluluk duyduğunu aktardı.