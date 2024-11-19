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DHA

Antalya'nın Boğazkent Mahallesi açıklarında tekneyle balık avlamaya çıkan Raşit Durgut ve Mustafa Ünal, 24 kilogram ağırlığında kuzu balığının oltaya takılması sonrası şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kayda alınan o anlarda, Raşit Durgut ve Mustafa Ünal'ın 24 kilogram ağırlığındaki kuzu balığını olta ile yakaladıkları anlardaki heyecanları gülümsetti.

"YAKLAŞIK BİR SAAT BOYUNCA TEKNEYE ÇIKARMAK İÇİN UĞRAŞTIK"

Hobi olarak balık avladıklarını anlatan Raşit Durgut, o anlara ilişkin şöyle konuştu: