Antalya'nın Boğazkent Mahallesi açıklarında tekneyle balık avlamaya çıkan Raşit Durgut ve Mustafa Ünal, 24 kilogram ağırlığında kuzu balığının oltaya takılması sonrası şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Kayda alınan o anlarda, Raşit Durgut ve Mustafa Ünal'ın 24 kilogram ağırlığındaki kuzu balığını olta ile yakaladıkları anlardaki heyecanları gülümsetti.
"YAKLAŞIK BİR SAAT BOYUNCA TEKNEYE ÇIKARMAK İÇİN UĞRAŞTIK"
Hobi olarak balık avladıklarını anlatan Raşit Durgut, o anlara ilişkin şöyle konuştu:
Boş vaktimizde arkadaşlarla veya tek başıma balık avına çıkıyorum. 2 ay önce 21 kilo ağırlığında kuzu balığı yakalamıştık. Bugün de 24 kilo ağırlığında kuzu balığı yakaladık. Balık oltamıza takıldıktan sonra yaklaşık bir saat boyunca tekneye çıkarmak için uğraştık.
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