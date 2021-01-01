Denize açılan balıkçılar getirdikleri 36 bin kuyruk ile kısa süre içerisinde 180 bin lira kazandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Balon Balığı Avcılığı'nın Desteklenmesi'ne Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayınlanarak 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girmişti.

Aralık ayının ilk haftasında başlayan uygulamayla birlikte, balon balığının kuyruğunu getiren balıkçıya adet başına 5 lira ödeneceği bilgisi sonrası balıkçılar denize açıldı.

31 Aralık 2020'ye kadar gerçekleştirilen kuyruk alımı sonrası bugün Antalyalı balıkçıların getirdiği kuyruk sayısı açıklandı.

36 BİN KUYRUK İLE 180 BİN TL KAZANDILAR

Antalyalı balıkçılar 36 bin kuyruk getirip kısa süre içerisinde 180 bin lira kazanmayı hak etti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun, henüz veri girişlerinin tamamlanmadığını belirtti.

"ÖDEMELER BANKA ÜZERİNDEN YAPILACAK"

Kuyrukların alımı sonrasındaki süreçle ilgili bilgiler de veren Gürsel Coşkun, “Önümüzdeki yılın ilk haftasında bununla ilgili destekleme icmalleri askısına çıkacağız. Balıkçılarımızın bizlere teslim ettiği kuyruk sayıları ve kendi isimlerinin yazılı bulunduğu listeler olacak. Balıkçılarımız herhangi bir itirazda bulunmazlarsa, yapılsa bile değerlendirildikten sonra kesin listelerin üzerlerinden il icmali oluşturup bakanlığımıza göndereceğiz. Bakanlığımız da daha sonra diğer illerden gelen icmalleri birleştirerek Ziraat Bankası aracılığıyla balıkçılarımızın hesaplarına paralarını yatırmış olacak.” dedi.

Antalya'da 3 haftada 36 bin balon balığı kuyruğu teslim edildi ViDEO

KUYRUKLAR İMHA EDİLECEK

Şu ana kadar getirilen kuyrukların soğuk hava depolarında muhafaza altına aldıklarını söyleyen Coşkun, bir sonraki süreçte ise kuyrukları Çevre Atık Yönetmeliği kapsamında lisanslı firmalara teslim edileceğini ardından da uygun bir şekilde imhasının gerçekleşeceğini söyledi.