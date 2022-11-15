Savaş nedeniyle kaçarak yerleştikleri kentte Türkçe dil eğitimi alan Rus ve Ukrayna vatandaşlarının yanı sıra 33 milletten 409 yabancı da kurslara ilgi gösteriyor.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşta 9 ay geride kaldı.

Bus üreçte askeri gücünü artırmak isteyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Eylül'de kısmi seferberlik ilan edildiğini duyurmuştu.

Savaş nedeniyle her iki ülkede de vatandaşlar farklı ülkelere kaçarken, seferberlik ardından Rusların kaçışı hız kazandı.

33 milletten turist Türkçe dil eğitimi alıyor

Türkiye'ye de akın eden ülke vatandaşları, yoğunlukla Antalya'yı tercih etti.

Uzun süredir burada olan savaş mağdurları, aralarına yeni katılanlarla birlikte Türkçe dil eğitimi almaya başladı.

En çok yabancı nüfusun yaşadığı Konyaaltı'ndaki dil kursuna rağbet gösteren 33 milletten 409 yerleşik yabancı burada eğitim alıyor.

Antalya'da 33 milletten vatandaşa Türkçe dil eğitimi veriliyor VİDEO



"7'den 77'ye Türkçe eğitimi veriyoruz"

Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, "Türkçe dersliklerimiz, her ders saati dolu. Sınıflarımız farklı ülkeden insanın buluştuğu bir mozaik görünümünde. Burada ileri seviye Türkçe eğitim alanlar olduğu gibi, başlangıç seviyesinde öğrenmeye çalışanlar da var. Kursiyerlerimiz arasında Rusya, Ukrayna, İran, Kazakistan, Özbekistan gibi farklı milletlerden insanlar bulunuyor. Bölgemiz, yıllardan bu yana yabancıları ağırlamakta.

Rusya-Ukrayna savaşından sonra çok fazla gelen olduğu söylenmekle birlikte zaten yerleşik çok fazla yabancı vatandaşımız vardı. Buraya kaynaşma ve bulundukları yere adaptasyonu sağlamak için geliyorlar. İlçemizde yaşayıp, Türkçe öğrenmeye ihtiyacı olan her yaştan kursiyerimiz bulunuyor. 7'den 77'ye Türkçe eğitimi veriyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

"Evimizde de pratik yaparak pekiştiriyoruz

6 ay önce Belarus'tan gelerek Antalya'ya yerleşen Alena- Artsiom Kharytonchyk çifti, birlikte Türkçe derslerine katılıyor.

Alena Kharytonchyk, "Burada öğrendiklerimizi evimizde de pratik yaparak pekiştiriyoruz. Eşimi markete gönderip, sipariş aldırabiliyorum. O da zorlanmadan alışveriş yapıp, geliyor." dedi.

"Her geçen gün Türkçem daha iyi seviyeye ulaşıyor"

Market alışveriş görevinin kendisinde olduğunu söyleyen Artsiom Kharytonchyk ise "Eşim 'Domates, patates veya yağ al gel' dediğinde markete gidip, çok rahat şekilde alışveriş yapıp gelebiliyorum. Her geçen gün Türkçem daha iyi seviyeye ulaşıyor. Kurs bize çok şey öğretti. Pratik yaptıkça daha iyi anlıyorum." diye konuştu.

"Farklı yaş grubundan öğrencilerimiz var"

DHA'nın aktarımına göre; Türkçe öğretmeni Sevgi Dilek ise "Burada A1, A2 ve B1 olarak adlandırdığımız başlangıç, orta ve ileri seviye Türkçe öğrenmek isteyen, farklı yaş grubundan öğrencilerimiz var. Geldiklerinde hiç Türkçe bilmeyenlerin yanı sıra arkadaş ortamında veya aile içinde kendini geliştirerek, öğrenmiş kursiyerlerimiz de bulunuyor." ifadelerini kullandı.





















