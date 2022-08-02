Antalya'da 50 derece hissedilen sıcaktan bunalanlar şifalı suda serinliyor

Bölgede birçok cilt hastalığına iyi geldiği bilinen ve serinleme ihtiyacını büyük oranda gideren şifalı su, tatilciler ve yerel halk tarafından sıkça ziyaret ediliyor.

Eyyam-ı bahur sıcakları yurt genelinde etkisini göstermeye başladı.

Antalya'da hava sıcaklığı yüksek nem oranıyla birlikte 50 derece olararak hissediliyor.

Bölgenin yaz turizminde en çok ilgi gören ilçelerinden biri olan Demre'de, Çayağzı Limanı çevresinde sıcaklığı yaz- kış 12-13 derece civarındaki soğuk su kaynaklarına yoğun ilgi gösteriliyor.

Tatilciler soluğu şifalı suda alıyor

Tatile gelen vatandaşlar, serinliğiyle ün salan suda soluğu alıyor. Çevre ilçeler Finike, Kumluca ve Kaş'ta yaşayanlar da özellikle hafta sonları, soğuk suda serinlemek için bölgeye geliyor.

Birçok cilt hastalığına da iyi geldiği belirtilen şifalı suyun, özellikle kas ağrılarına, güneş yanıklarına, mantar hastalıklarına ve böcek ısırmalarına iyi geldiği biliniyor.

Çamuru yüzlerine ve vücutlarına sürüyorlar

Kaynaklara gelenler, şifalı olduğu söylenen çamuru yüzlerine ve vücutlarına sürüyor. Alanda, çamurdan sonra temizlik yapılacak küçük havuzlar da bulunuyor.

Soğuk suda en fazla birkaç dakika kalınabiliyor. Birçok Demreli geceleri sıcaktan bunalınca soğuk suya serinlemeye geliyor. Soğuk sudan sonra duş alınmazsa, insan vücudu uzun süre serin kalıyor ve sıcağı hissetmiyor.

"Suya girdiğim zaman sıcaklığı hissetmiyorum"

Soğuk suya girmek için Kaş'tan gelen Hüseyin Güneş, "Demre'deki suyu arkadaşım tavsiye etti. Gerçekten çok güzel. Suya girdiğim zaman sıcaklığı hissetmiyorum, soğuk, buz gibi. Çok ferah, çok güzel. Herkese de tavsiye ederim" dedi.

"Dışarıda 50 derece sıcaklık var"

İstanbul'dan gelen Ali Osman Yahşi, "Demre'deyiz. Dışarıda 50 derece sıcaklık var. Mükemmel bir su burası. Türkiye'nin çok büyük bir zenginliği. Suya girdiğiniz zaman rahatlıyorsunuz. Bütün Türkiye'yi buraya bekliyoruz" diye konuştu.

"1 dakika girseniz 4-5 saat soğuk geliyor"

DHA'nın aktarımına göre; Soğuk suya giren Havva Can da "Demre’mizin şifalı suyu. Herkes serinlemek için hastalığa şifa niyetine geliyor buraya. Cilt lekelerine, her şeye iyi geliyor. 1 dakika girseniz, 4-5 saat soğuk geliyor. Herkesi buraya bekleriz" ifadelerini kullandı.

















