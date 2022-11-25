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    Antalya'da 69 yaşındaki Rus turistin dansı şaşırttı

    Tatil için Antalya'ya gelen 69 yaşındaki Rus turistin, sağlığı için spor amaçlı yaptığı kıvrak dansları görenlerin ilgisini topluyor.
    • 25.11.2022 - 12:09
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 12:15
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    Antalya'da 69 yaşındaki Rus turistin dansı şaşırttı

    Rusya'da yaşayan 2 çocuk babası 69 yaşındaki Fanis Vildanov, emekli olduktan bir süre sonra tatil için geldiği Antalya'ya geldi.

    Sağlığına özen gösteren Vildanov, bir yandan tatilin bir yandan da yaşamın tadını çıkartmaya başladı.

    Müzik, dans ve doğa tutkunu Vildanov, tanışabilir hoparlörüyle kentin manzaralı bölgelerine giderek dans ediyor.

    Eğlenceli dansıyla dikkat çekiyor

    Yabancı hareketli müzikler eşliğinde ilerleyen yaşına karşın kıvrak bir o kadar da zor hareketleri yapan Vildanov, dans ederken adeta kendinden geçiyor.

    Vildanov’un dansını ve bitmek bilmeyen enerjisini görenler vatandaşlar ile turistlerse cep telefonlarına sarılıyor.

    Antalya'da 69 yaşındaki Rus turistin dansı şaşırttı ViDEO

    "Antalya beden eğitimi için sıcak bir yer"

    İnsanın kendisini daha iyi hissetmesi için egzersiz yapması gerektiğini belirten Vildanov, ilk başta sadece koştuğunu ancak daha sonra sıkılıp dansa yöneldiğini söyledi.

    Sağlığı için dans ettiğini ifade eden Vildanov, "Omurgalarımız ve eklemlerimizi için kireçlenme olmaması için çalıştırmalıyız. Antalya beden eğitimi için sıcak bir yer. Aralık ayına kadar bu sürüyor ve bu mükemmel. Ancak Rusya'da hava şuan soğuk. Burada Kasım ve Aralık aylarında dahi yüzebilirsiniz. Türkler çok misafirperver ve hiçbir şekilde kaba değiller ve kibar olmaya çalışıyorlar. Bu bizim için çok güzel" diye konuştu.

    "Kendiyle barışık"

    İHA'nın haberine göre, Rus turistin yaptığı dansı izleyen vatandaşlardan Vahap Dündar, "Çok enerjik buldum. Kendiyle barışık" yorumunu yaptı.

    Antalya da 69 yaşındaki Rus turistin dansı şaşırttı #1

    Antalya da 69 yaşındaki Rus turistin dansı şaşırttı #2

    Antalya da 69 yaşındaki Rus turistin dansı şaşırttı #3

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    Antalya da 69 yaşındaki Rus turistin dansı şaşırttı #5


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