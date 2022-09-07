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    Antalya'da 75 yaşındaki otomobilini, 2 eve değişmedi

    100 bin liraya satın aldığı 1947 model Amerikan yapımı otomobili 450 bin lira masraf ederek 18 ayda ilk günkü görünümüne kavuşturan sürücü, yoğun ilgi görüyor. Otomobili almak için 2 ev veren oldu…
    • 07.09.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 11:06
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    Antalya'da 75 yaşındaki otomobilini, 2 eve değişmedi

    Antalya merkezde oturan İbrahim Seven (51), klasik otomobile olan ilgisi nedeniyle satılık araç ilanlarını incelerken, geçmişte babasının kullandığı Amerikan yapımı 1947 model DeSoto marka otomobili fark etti.

    Otomobili görmek için 3 yıl önce İstanbul'a giden Seven, 45 yıllık sahibinden aracı 100 bin liraya satın aldı.

    450 bin liralık masraf yaptı

    Yıllara meydan okusa da geçen zaman içinde hasar gören, bazı yerlerinde çürüme oluşan kullanılamaz haldeki otomobili çekiciyle Antalya'ya getiren Seven, 18 ay onarımı için çabaladı.

    Tamir sürecinde sanayideki ustayı her gün ziyaret eden Seven, orijinal parça kullanıp 450 bin lira masraf ettiği otomobilini ilk günkü haline dönüştürdü.

    Fotoğraf çektirmek isteyenlerden yoğun ilgi

    Otomobilinin onarılmasının ardından Antalya caddelerinde dolaşmaya başlayan Seven, 75 yaşındaki aracıyla trafikte diğer sürücülerin dikkatini çekti.

    Trafikte ilerlerken fotoğraf çektirmek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği Seven, en büyük keyfinin otomobilinde nostaljik müzikleri dinlerken oğlu Bekir ile caddelerde dolaşmak olduğunu belirtti.

    Antalya'da 75 yaşındaki otomobilini, 2 eve değişmedi ViDEO

    Antalya da 75 yaşındaki otomobilini, 2 eve değişmedi #1

    “Evladım gibi” dediği otomobil için 2 ev verdiler

    Otomobilinin çok ilgi gördüğünü anlatan Seven, bazı sürücülerin satın almak için pazarlık yaptığını anlattı.

    Klasik otomobil tutkunlarının otomobili almak için 2 milyon lira, başka birinin ise 2 ev teklif ettiğine değinen Seven, "evladım gibi" dediği otomobilini satmayı düşünmediğini söyledi.

    Antalya da 75 yaşındaki otomobilini, 2 eve değişmedi #2

    “Arabayı Türkiye'ye ilk getireni merak ediyorum”

    DHA’ya konuşan Seven, “Sanayide tamiri 18 ayda yapıldıktan sonra otomobilimi ilk günkü orijinal haline getirdim. Trafikte ilgi odağı oluyor. Korna çalanlar, selam verenler, fotoğraf çekenler oluyor. Kardeşimde ve yakınlarımda da Amerikan yapımı klasik araba sevgisi var. Babamın da geçmişte kullandığı otomobildi. Arabamı satmam için 2 milyon lira, 2 ev, lüks otomobil teklif edenler oldu.

    Maliyeti bana 550 bin lira ama satmayı düşünmüyorum. Çocuğum gibi bakıyorum. İlerleyen zaman ne gösterir bilemiyorum, Amerikan yapımı klasik araba benim için tutku. Satsam yeniden klasik araba almak isteyeceğim. Bu kadar güzelini bulamam. Arabayı Türkiye'ye ilk getireni merak ediyorum. Ona ulaşamadım. Araştırmaya devam ediyorum.” dedi.

    Antalya da 75 yaşındaki otomobilini, 2 eve değişmedi #3

    Antalya da 75 yaşındaki otomobilini, 2 eve değişmedi #4

    Antalya da 75 yaşındaki otomobilini, 2 eve değişmedi #5

    Otomobilin onarımdan önceki hali...

    Antalya da 75 yaşındaki otomobilini, 2 eve değişmedi #6

    Antalya da 75 yaşındaki otomobilini, 2 eve değişmedi #7


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