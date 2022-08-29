Antalya’da 752 gün sonra komadan çıktı, mesleğine geri döndü

Kaza sonrası 752 gün kaldığı komadan çıktığında bilinci yerinde olmayan ve doktorların 'Ayağa kalkamaz' sözlerine rağmen yürümeye başlayan 34 yaşındaki adam, şimdi cep telefonu tamiri yapıyor.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde ağabeyiyle beraber cep telefonu tamiri yapan Semih Taşdemir'in (34) arkadaşı, 2015 yılında aldığı yeni motosikletini göstermek için Taşdemir'in iş yerine geldi.

Taşdemir, denemek istediği motosiklete binerek uzaklaştı.

Bir süre sonra ileriden ses duyan Taşdemir'in yakınları, olay yerine gittiğinde kanlar içinde yerde yattığını gördü.

752 gün sonra komadan çıktı

Hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Taşdemir'in komaya girdiği ailesine söylendi.

Bu sürede beslenmesi için boğazına delik açılan ve 29 ameliyat geçiren Taşdemir, 752 gün sonra komadan çıktı.

Göz kapakları ile iletişim kurdu

Yürüyemeyen ve vücudunun herhangi bir yerini hareket ettiremeyen Semih Taşdemir, evine çarşaf içinde çıkarıldı.

Tedavi için gelen doktor ve fizyoterapistler, Taşdemir'in ayağa kalmayacağını söyledi.

Arkadaşı, 2018 yılında Taşdemir'e fizyoterapist Mustafa Erkol'u önerdi.

Erkol, ilk tanıştığında konuşamayan ve bilinci yerinde olmayan Taşdemir ile göz kapaklarıyla iletişim kurdu.

Önce oturmaya başladı

Semih Taşdemir'in azmini gören Mustafa Erkol, “Seni yürüteceğim” diye söz verdi.

İlk olarak Taşdemir'in eklemlerini açmaya çalışan Erkol, ardından oturma çalışmalarına başladı.

Zorlu tedavi sürecinde yaşadığı acılar nedeniyle sesi çıktığı kadar bağıran Taşdemir, 1,5 yıl sonra ilk defa 1-2 saniye ayakta durabildi.

Taşdemir ve ailesi, büyük mutluluk yaşadı.

Mesleğine geri döndü

Tedavilerin sonuç vermesiyle özgüven kazanan Semih Taşdemir, bir süre sonra yürüteç ve koltuk değnekleriyle ardından desteksiz yürümeye başladı.

Doktorların 'Ayağa kalkamaz' sözlerine rağmen yürümeyi başaran Taşdemir, geçen yıl istediği gibi yürümeye başladı.

DHA’nın haberine göre hastaneden çıktığında parmaklarını dahi açamayan ve ellerini kullanmasına 'mucize' olarak bakılan Taşdemir, şimdilerde ise mesleğine geri döndü ve cep telefonu tamirine başladı.

'Yürüyemeyeceğimi, hayata tutunamayacağımı düşünüyordum'

Hastaneden çıktığında iki büklüm olduğunu söyleyen Semih Taşdemir, “Motosiklet kazası sonrası komada kaldım. Hastaneden çıktığımda iki büklüm haldeydim. Ellerim ve ayaklarım kıvrıktı. Hiçbir şekilde hareket edemiyordum ve iyileşemeyeceğimi düşünüyordum. Daha sonra fizyoterapist Mustafa Erkol beni zaman zaman bağırtarak, ağlatarak tedavi etti. Yürüyemeyeceğimi, hayata tutunamayacağımı düşünüyordum. Gelişme olduğunu görünce heves ettim ve olumlu sonuçlara ulaştım.” dedi.

'Ölmek istiyordum'

Şimdilerde istediği gibi yürüyebildiğini anlatan Taşdemir, “Çok zor da olsa işimin başına dönebildim, sadece hala koşmakta güçlük çekiyorum. İşimin başına dönebilmek çok büyük mutluluk. Kendi işimi kaldığım yerden devam ettiriyorum. Telefon tamir ediyor, programlıyorum. Bunların hiçbirini yapabileceğimi düşünmüyordum. 'İmkanı yok' diyordum, ihtimal dahi vermiyordum. Hep öyle kalacağım sanıyorum hatta ölmek istiyordum.” diye konuştu.

“Keşke babam bunları görebilseydi”

Bu süreçteki en büyük destekçisi olan babasını yakın zamanda kaybeden Taşdemir, “Babam benim iyileştiğimi, yürüdüğümü görebilseydi keşke. Araba kullandığımı göremedi. Keşke babam bunları görebilseydi yanımda olabilseydi.” dedi.