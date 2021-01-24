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    Antalya'da aracın tavanına çıkıp dans ettiler

    Yüksek sesle müzik açtıkları aracın tavanına ve kapı eşiklerine çıkan 3 gencin, aracın üstünde dans ettiği anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 24.01.2021 - 15:05
    • Güncelleme : 24.01.2021 - 15:28
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    Antalya'da aracın tavanına çıkıp dans ettiler

    Antalya'nın Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde 3 genç, seyir halindeki araçta tehlikeli hareketler sergiledi.

    Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde gençlerden birinin aracın tavanına çıktığı görüldü.

    Devamında ise diğerinin de tavana oturduğu, şoförün ise kapının eşiğine bastığı ve bu şekilde yüksek sesli müzik eşliğinde ilerlemeleri yer aldı.

    "MEŞHUR OLDUNUZ EL SALLAYIN"

    Yavaş bir hızda giden araçta sürücünün direksiyonu tutmaya çalıştığı anları görüntüleyen arkadaşının gülerek, "Gençler hızlı ya. Meşhur oldunuz el sallayın." sözleri dikkat çekti.

    ARACI DURDURUP DÜZ DEVAM ETTİLER

    Bu şekilde bir süre ilerleyen gençlerin daha sonra durdurdukları araca normal şekilde bindikleri görüldü.

    Antalya'da aracın tavanına çıkıp dans ettiler VİDEO

    Antalya da aracın tavanına çıkıp dans ettiler #1

    Antalya da aracın tavanına çıkıp dans ettiler #2

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