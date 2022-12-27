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    Antalya'da aralık ayında denize girdiler

    Dünyanın dört bir yanından turist çeken kentte hava sıcaklığının 20 derece olmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, aralık ayında denize girmenin keyfini yaşadı.
    • 27.12.2022 - 15:41
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 16:10
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    Antalya'da aralık ayında denize girdiler

    Antalya'ya kış gelmek bilmiyor...

    Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava hakim olurken, kentte yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor.

    Hava ve deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillere akın etti.

    Hem güneşlendiler, hem denize girdiler

    Bölgede yaşayan yerleşik yabancılar ile turistler, Konyaaltı sahilinde güneşin ve denizin tadını çıkardı.

    DHA'nın aktarımına göre; çocukların da yer aldığı deniz sefasında, güneşlenenler de oldu.

    Antalya da aralık ayında denize girdiler #1

    İsveçliler hayran kaldı

    Ailesiyle birlikte İsveç'ten gelen Tahir Önal, “İsveç şimdilerde çok soğuk. Burası ise İsveç'in yazı gibi. Tatildeyiz. Çocuklarım denize giriyor. Güzel bir gün geçiriyoruz." dedi.

    Küçük kızı Özge Önal da, “Deniz çok güzel. İsveç çok soğuk. Denize giriyorum ama üşümüyorum." diye konuştu.

    Antalya'da aralık ayında denize girdiler VİDEO

    Antalya da aralık ayında denize girdiler #2

    "Şu zamanda deniz ve hava gerçekten çok güzel"

    Ailesiyle birlikte tatilde olan İranlı Haym Tahiri, “Antalya çok güzel bir şehir. Burada denize giriyorum. Şu zamanda deniz ve hava gerçekten çok güzel" dedi.

    Antalya da aralık ayında denize girdiler #3

    "Hava çok güzel"

    Antalya'nın denizine ve havasına hayran kaldığını anlatan İranlı Muhammed Tahiri ise “Eşim denize giriyor. Ben onları izliyorum. Hava çok güzel, Antalya çok güzel bir şehir." diye konuştu.

    Antalya da aralık ayında denize girdiler #4

    Antalya da aralık ayında denize girdiler #5

    Antalya da aralık ayında denize girdiler #6

    Antalya da aralık ayında denize girdiler #7

    Antalya da aralık ayında denize girdiler #8

    Antalya da aralık ayında denize girdiler #9


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