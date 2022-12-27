Dünyanın dört bir yanından turist çeken kentte hava sıcaklığının 20 derece olmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, aralık ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

Antalya'ya kış gelmek bilmiyor...

Türkiye'nin birçok yerinde soğuk hava hakim olurken, kentte yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor.

Hava ve deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillere akın etti.

Hem güneşlendiler, hem denize girdiler

Bölgede yaşayan yerleşik yabancılar ile turistler, Konyaaltı sahilinde güneşin ve denizin tadını çıkardı.

DHA'nın aktarımına göre; çocukların da yer aldığı deniz sefasında, güneşlenenler de oldu.

İsveçliler hayran kaldı

Ailesiyle birlikte İsveç'ten gelen Tahir Önal, “İsveç şimdilerde çok soğuk. Burası ise İsveç'in yazı gibi. Tatildeyiz. Çocuklarım denize giriyor. Güzel bir gün geçiriyoruz." dedi.

Küçük kızı Özge Önal da, “Deniz çok güzel. İsveç çok soğuk. Denize giriyorum ama üşümüyorum." diye konuştu.

Antalya'da aralık ayında denize girdiler VİDEO



"Şu zamanda deniz ve hava gerçekten çok güzel"

Ailesiyle birlikte tatilde olan İranlı Haym Tahiri, “Antalya çok güzel bir şehir. Burada denize giriyorum. Şu zamanda deniz ve hava gerçekten çok güzel" dedi.

"Hava çok güzel"

Antalya'nın denizine ve havasına hayran kaldığını anlatan İranlı Muhammed Tahiri ise “Eşim denize giriyor. Ben onları izliyorum. Hava çok güzel, Antalya çok güzel bir şehir." diye konuştu.





















