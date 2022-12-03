Yerleşik yabancıların yoğun olarak yaşadığı Alanya’da hafta sonu plajlarda yazdan kalma görüntüler ortaya çıktı.

Yurt genelinde kış mevsiminin etkisi altına girildi.

Yzun süredir yazdan kalma son günlerin yaşandığı Antalya da hafta boyunca sağanak yağmurla mücadele etti.

Şiddetli yağış beraberinde seli de getirdi.

Sel nedeniyle caddelerin su bastığı kentte güneş yüzünü yeniden gösterdi.

Plaja akın ettiler

Alanya ilçesinde vatandaşlar aralık ayının ilk hafta sonunu plajda geçirdi.

Sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı vatandaşlar güneşin tadını çıkartmak için plaja akın etti.

Aralık ayında güneşlendiler

Aralık ayına rağmen plajlardaki yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

İHA'nın aktarımına göre; dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’na gelen vatandaşların kimi denize girerek güneşlenirken, kimi kumsalda oturarak vakit geçirdiği görüldü.

Antalya'da aralık ayında güneşlendiler VİDEO



"Güneşli bir havanın tadını çıkartıyoruz"

Genellikle yabancıların denize ve plaja geldiğini belirten işletmeci Özkan Şimşek, “3 Aralık 2022’de güneşli bir havanın tadını çıkartıyoruz. Hava güneşli olduğu zamanlarda yerleşik yabancılar genellikle plaja geliyor. Dünyaca ünlü Kleopatra plajına gelen insanlar güneşli havayla harika bir gün yaşıyorlar. Havanın güneşli olduğu dönemlerde güzel bir yoğunluk oluyor. Yurt genelinde karlı havalar etkili olurken biz güneşli havanın tadını çıkartıyoruz.” dedi.