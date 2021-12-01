Antalya'da aralıkta deniz keyfi devam ediyor

Antalya'da aralıkta deniz keyfi devam ediyor

Konyaaltı sahiline gelenler, aralık ayında su sıcaklığı 21 derece olan denize girip, kıyıda yürüyüş yaptı.

Marmara ve Ege'de lodos, doğu illerinde ise karlı hava hakimken Akdeniz'de hala yazdan kalma günler yaşanıyor.

ANTALYA'DA DENİZ KEYFİ DEVAM EDİYOR

Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının ise 21 derece olduğu turizm kenti Antalya'da, aralıkta deniz keyfi devam ediyor.

TURİSTLER VE ANTALYALILAR SAHİLLERDE

Konyaaltı sahiline gelen Rus ve İranlı turistler ile Antalyalılar, denize girip, kıyıda yürüyüş yaptı.

Sahilde renkli görüntüler ortaya çıktı.





































