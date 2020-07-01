Dolar
6.8535
0.0072%
Euro
7.6934
-0.0597%
Altın
1783.73
0.1667%
Borsa
116524.78
0%
G. Altın
393.216
0.1921%
Bitcoin
62620.93
-0.7189%
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Antalya'da arkadaşlarından yediği dayak sporcu yaptı

    Küçük yaşta arkadaşlarından dayak yiyen çocuk, kendini korumak için öğrendiği spor dalında milli sporcu oldu.
    • DHA
    • 01.07.2020 - 09:10
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Antalya'da arkadaşlarından yediği dayak sporcu yaptı #1

    Antalya'da 17 yaşındaki Mert Burak Çetin, 7 yaşında arkadaşlarından yediği dayaktan sonra kendini korumak için sporla ilgilendi.

    10 yıldır muay thai sporu yapan Mert Burak Çetin, kendini savunmak için öğrendiği sporu profesyonelce yapmaya başladı. Çetin, iki yıl önce Muay Thai Avrupa Federasyon Kupası'nda üçüncülük kazanarak milli takım forması giymeye hak kazandı.

    ŞAMPİYONLUĞA HAZIRLANIYOR

    Geçtiğimiz yıl Avrupa Kupası'nda üçüncülük elde eden Çetin, büyükler kategorisinde düzenlenecek şampiyonalar için hazırlıklarına başladı.

    Pandemi sürecinde evde antrenman yaparak performansını koruyan Çetin, haftanın 3 günü de antrenörü yönetiminde spor salonunda çalışmalarını sürdürüyor.

    Antalya'da arkadaşlarından yediği dayak sporcu yaptı #2

    HEDEFİ ULUSLARARASI BAŞARI

    Koronavirüs nedeniyle uluslararası müsabakalar ertelenmesine rağmen antrenmanlarına devam eden Çetin, milli takım formasıyla başarı kazanmayı hedefliyor.

    Antalya'da arkadaşlarından yediği dayak sporcu yaptı #3

    DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYOR

    Dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak istediğini dile getiren Mert, "7 yaşında yediğim dayak sonrası kendimi korumayı öğrenmek için muay thai'ye başladım. Bu sporu çok sevdim ve şampiyonalara katıldım. Sporcu olarak kazandığım başarılardan gurur duydum. Milli takım formasıyla kazandığım başarılar benim ve ailem için gurur kaynağı oldu. Bundan sonra büyükler kategorisinde mücadele edeceğim. Hedefim dünya şampiyonluğunu kazanmak. Milli takımda uzun yıllar başarılı olmayı ve uluslararası müsabakalarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi istiyorum." ifadelerini kullandı.


    Antalya'da arkadaşlarından yediği dayak sporcu yaptı #4


    Antalya'da arkadaşlarından yediği dayak sporcu yaptı #5

    Antalya'da arkadaşlarından yediği dayak sporcu yaptı #6

    Görüş Bildir