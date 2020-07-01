Antalya'da arkadaşlarından yediği dayak sporcu yaptı

Küçük yaşta arkadaşlarından dayak yiyen çocuk, kendini korumak için öğrendiği spor dalında milli sporcu oldu.

Antalya'da 17 yaşındaki Mert Burak Çetin, 7 yaşında arkadaşlarından yediği dayaktan sonra kendini korumak için sporla ilgilendi.

10 yıldır muay thai sporu yapan Mert Burak Çetin, kendini savunmak için öğrendiği sporu profesyonelce yapmaya başladı. Çetin, iki yıl önce Muay Thai Avrupa Federasyon Kupası'nda üçüncülük kazanarak milli takım forması giymeye hak kazandı.

ŞAMPİYONLUĞA HAZIRLANIYOR

Geçtiğimiz yıl Avrupa Kupası'nda üçüncülük elde eden Çetin, büyükler kategorisinde düzenlenecek şampiyonalar için hazırlıklarına başladı.

Pandemi sürecinde evde antrenman yaparak performansını koruyan Çetin, haftanın 3 günü de antrenörü yönetiminde spor salonunda çalışmalarını sürdürüyor.

HEDEFİ ULUSLARARASI BAŞARI

Koronavirüs nedeniyle uluslararası müsabakalar ertelenmesine rağmen antrenmanlarına devam eden Çetin, milli takım formasıyla başarı kazanmayı hedefliyor.

DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK İSTİYOR

Dünya şampiyonasında altın madalya kazanmak istediğini dile getiren Mert, "7 yaşında yediğim dayak sonrası kendimi korumayı öğrenmek için muay thai'ye başladım. Bu sporu çok sevdim ve şampiyonalara katıldım. Sporcu olarak kazandığım başarılardan gurur duydum. Milli takım formasıyla kazandığım başarılar benim ve ailem için gurur kaynağı oldu. Bundan sonra büyükler kategorisinde mücadele edeceğim. Hedefim dünya şampiyonluğunu kazanmak. Milli takımda uzun yıllar başarılı olmayı ve uluslararası müsabakalarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi istiyorum." ifadelerini kullandı.













