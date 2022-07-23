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    Antalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle hayvanlara buzlu meyve verildi

    Sıcak havadan etkilenen vatandaşlar sahil ve caddeleri terk ederken hayvanat bahçesindeki canlılar fıskiyeli ve buzlu meyveli kokteyllerle korundu.
    • 23.07.2022 - 18:01
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 19:45
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    Antalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle hayvanlara buzlu meyve verildi

    Antalya'da termometreler 39 dereceyi gösterdi.

    Bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle kent sakinleri ve tatilciler evlerine çekildi.

    Nem oranının yüzde 5'lere düştüğü turizm kentinde, sıcaktan korunmak isteyen vatandaşları sahilleri ve caddeleri boşalttı.

    Öte yandan hayvanlar da aşırı sıcaklardan olumsuz yönde etkilendi.

    Hayvanat bahçesinde fıskiyeli önlem

    Hayvanat bahçesindeki maymun, aslan ve ayılara buzlu meyve kokteyli servis edilirken, deve, sığır, lama, at, eşek gibi hayvanlara da fıskiye ile su sıkılarak serinletildi.

    Veteriner hekimi Zeki Cihangir, sıcak havalarda sürekli hayvanları serinletmek için çaba gösterdiklerini söyledi.

    Hayvanat bahçesini ziyarete gelen Mehmet Çırak ve kızı Beyaz Çırak, havanın sıcak olmasından dolayı gölgelik alanın çoğunlukta olduğu hayvanat bahçesine geldiklerini söyledi.

    Antalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle hayvanlara buzlu meyve verildi VİDEO

    Antalya da aşırı sıcaklar nedeniyle hayvanlara buzlu meyve verildi #1

    Valilikten uyarı

    Antalya Valiliği’nden geçen hafta yapılan uyarıda yüksek sıcaklık ve orman yangınlarına karşı uyarılarda bulunulmuş, kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde zorunlu haller dışında sokağa çıkmamaları gerektiği belirtmişti.

    DHA'nın aktarımına göre; Hava sıcaklığının Pazartesi gününden itibaren mevsim normallerinde seyredeceği öğrenildi.

    Antalya da aşırı sıcaklar nedeniyle hayvanlara buzlu meyve verildi #2

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