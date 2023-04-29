Antalya'da bahar havası! Güneşli havayı gören sahillere akın etti Her yıl yaz ve bahar aylarında yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gören dünyanın en ünlü tatil destinasyonu Antalya, nisan ayının son günlerinde adeta yazı yaşıyor.

ensonhaber.com Türkiye, sert bir kış mevsiminin ardından yaza hazırlanıyor. Mayıs ayına günler kala, havalimanlarında yoğunluk yaşanıyor. Dünyanın en çok ilgi gören tatil destinasyonları arasında yer alan Antalya, şimdiden ziyaretçi akınına uğramaya başladı. Hava sıcaklığı 21, deniz suyu 19 derece Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan kentte, hafta sonu deniz sezonu adeta açıldı. Sıcak havayı fırsat bilenler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 21, deniz suyunun 19 derece ölçüldüğü kentte, yerli ve yabancı turistler denize girmenin keyfini yaşadı. Yaz günlerini aratmadı Anne ve babaları güneşli havada dinlenmeyi tercih ederken çocuklar sahil kısmında oynayarak eğlendi. Güneşli hava, yaz günlerini aratmadı.