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Antalya'da balıkçıların oltasına köpek balığı takıldı

Antalya'da balıkçıların oltasına köpek balığı takıldı

Oltalarına takılan 1,5 metrelik köpek balığını fark eden balıkçılar, hem korktu hem de şaşırdı.