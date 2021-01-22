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    Antalya'da balıkçıların oltasına köpek balığı takıldı

    Oltalarına takılan 1,5 metrelik köpek balığını fark eden balıkçılar, hem korktu hem de şaşırdı.
    • İHA
    • 22.01.2021 - 15:11
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    Antalya'da balıkçıların oltasına köpek balığı takıldı

    Antalya’nın Kemer ilçesi açıklarında denize açılan amatör balıkçıların oltasına köpek balığı takıldı.

    Oltalarını çeken balıkçılar, misinanın ucunda yaklaşık 1,5 metrelik köpek balığı olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

    Tekneye alınan köpek balığı ölürken, balıkçılar o anları cep telefonuyla kaydetti.


    Antalya da balıkçıların oltasına köpek balığı takıldı #1

    Antalya da balıkçıların oltasına köpek balığı takıldı #2

    Antalya da balıkçıların oltasına köpek balığı takıldı #3

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