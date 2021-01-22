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- Antalya'da balıkçıların oltasına köpek balığı takıldı
Antalya'da balıkçıların oltasına köpek balığı takıldı
Oltalarına takılan 1,5 metrelik köpek balığını fark eden balıkçılar, hem korktu hem de şaşırdı.
- İHA
- 22.01.2021 - 15:11
Antalya’nın Kemer ilçesi açıklarında denize açılan amatör balıkçıların oltasına köpek balığı takıldı.
Oltalarını çeken balıkçılar, misinanın ucunda yaklaşık 1,5 metrelik köpek balığı olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.
Tekneye alınan köpek balığı ölürken, balıkçılar o anları cep telefonuyla kaydetti.