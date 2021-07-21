Antalya'nın Serik ilçesinde, arife günü çocuk mezarlarına balon bağlayan balon satıcısı Sait Kocatepe’nin bu anlarının yer aldığı görüntüleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Serik ilçesinde arife günü mezarlık çevresinde olan bir vatandaş, bir baloncunun çocuk mezarlarını tek tek dolaşıp mezarlara balon bağladığını görünce o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler hem büyük ilgi gördü hem de merak uyandırdı.

BALONLARI TEK TEK MEZARLARA BAĞLADI

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası baloncunun, Sait Kocatepe olduğu ortaya çıktı. Geçimini balon ve pamuk şeker satarak sağlayan Sait Kocatepe, arife günü mezarlık yakınında kendisinden balon isteyen bir kadına "Çocuğunu gönder vereyim" dediğini, kadının ise "Çocuğum gelemez, mezarlıkta" deyip kendisinden aldığı balonu çocuğunun mezar taşına bağlayıp ayrıldığını anlattı.

Bu olaydan çok etkilendiğini aktaran Kocatepe, oradan ayrılıp onlarca balon hazırladığını ve mezarlığın yoğun olmadığı akşam saatlerinde aynı yere yeniden gelip, çocuk mezarlarına tek tek balon bağladığını söyledi.

Antalya'da baloncunun, çocuk mezarlarına balon bağlaması yürek burktu VİDEO

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"ÖLEN ÇOCUKLAR İÇİN DE KENDİMCE BİR ŞEY YAPMAK İSTEDİM"

20 yıldır ilçede balon sattığını belirten Sait Kocatepe, o anları anlattı:

"Her yıl kandillerde ve bayramlarda çocuklara şeker ve balon dağıtırım. Arife günü mezarlık yanından geçerken bir kadın balon istedi, ben de çocuğunu göndermesini istedim. Çocuğunun mezarda olduğunu söyledi ve balonu alıp çocuğunun mezar taşına bağladı. Bundan çok etkilendim ve arife günü çok fazla ziyaretçi olan mezarlığa gitmek için akşam saatlerini bekledim. Hazırladığım balonları tek tek çocuk mezarlarına bağladım. Yaşayan çocukları zaten sevindirmeye çalışıyorum, ölen çocuklar için de kendimce bir şey yapmak istedim. Bunu yaparken de kendi çocuklarımmış gibi tüylerim diken diken oldu. Allah kimseyi evlat acısıyla imtihan etmesin. O balonlar zaten başka çocuklar tarafından alınacak, orada devamlı kalmayacak."

Balon sattığı parkta da ailesi olmayan çocuklara hem sahip çıktığını hem de onlara balon verdiğini belirten Kocatepe, "Burada çocuklara karşı yapılan yanlış bir hareket olduğunda emniyete haber veriyorum. Hem burada vatana ve millete, ailelere faydalı olabilmek için çocuklara sahip çıkıyorum hem de para kazanıyorum" dedi.

'BÜYÜYÜNCE OYUNCAKÇI OLACAĞIM' DERDİM

Kendisinin çocukluğunda çok fakir olduğunu ve kalabalık bir ailede büyüdüğünü dile getiren Kocatepe, "Rahmetli babam bize hiç oyuncak almazdı. 'Büyüyünce oyuncakçı olacağım' derdim. Gariban bir ailenin 14'üncü çocuğuydum. 16 kardeştik. Yokluk içerisinde büyüdük. Ben parkta bulunduğum sürede balon alan da alamayan da oluyor. Kendime göre hayır yapmayı seviyorum" diye konuştu.









