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    Antalya'da bayramda termometreler 39 dereceyi gösterdi

    Sıcaklığın 39 derece olduğu kentte turistler denize girerek serinlemeye çalıştı. Tatilcilerden biri, "Turistler çok fazla. Böyle şeyleri görmek gerçekten güzel. Gelinmesi gereken bir yer" dedi.
    • 11.07.2022 - 16:17
    • Güncelleme : 11.07.2022 - 16:21
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    Antalya'da bayramda termometreler 39 dereceyi gösterdi

    Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması fırsat bilen vatandaşlar, yurdun çeşitli yerlerindeki sahil kısımlarına akın etti.

    Yerli turistlerin en çok tercih ettiği yerler arasında turizmin cenneti olan Antalya da yer aldı.

    Konya, Mersin ve Ankara başta olmak üzere çevre illerden çok sayıda vatandaş,  Alanya’ya tatile gitti.

    Termometreler 39 dereceyi gösterdi

    Kentte termometrelerin ölçtüğü sıcaklık 39 dereceyi gösterirken tatilciler denize girerek serinlemeye çalıştı.

    Antalya'da bayramda termometreler 39 derece


    Kleopatra plajı doldu

    İHA'nın haberine göre; dünyaca ünlü Damlataş - Kleopatra plajındaki yoğunluk dron ile havadan görüntülendi.

    Antalya da bayramda termometreler 39 dereceyi gösterdi #1

    "Turistik olarak çok iyi, kalabalık"

    Kurban Bayramı tatilini Alanya’da geçirmek için Mersin'den geldiğini belirten Burak Ayaz, "Daha önce gelmedim, ilk defa geldim. Ortam olarak çok beğendim. Kurban Bayramı bir fırsat oldu. Mersin'den arkadaşlarla geldik, 4-5 gündür buradayız. Bayram bitimine kadar burada olacağız.

    Turistik olarak çok iyi, kalabalık. Ben bu kadar kalabalık olacağını beklemiyordum. Plaj gayet güzel, belediye temizlik olarak çok iyi çalışıyor. Polisler, bekçiler de bekliyor. Kargaşa da yok. Herkes rahat rahat denizine giriyor, çayını kahvesini içiyor gayet güzel." dedi.

    Antalya da bayramda termometreler 39 dereceyi gösterdi #2

    "Turistler burada çok fazla"

    Kentin turistik açıdan gelişmiş olduğunu söyleyen Hidayet Tatar, "Burası turistik anlamda gayet iyi. Gerçekten çok gelişmiş. Geldiğimiz için çok mutluyuz. Bir iki kere gelmişliğim oldu ama ilk defa bu tarafa geliyorum.

    Gerçekten çok ilgi var. Özellikle turistler çok fazla burada. Böyle şeyleri görmek gerçekten güzel. Denizi olsun, plaj olsun gerçekten muhteşem. Herkese öneriyorum, gelinmesi gereken bir yer." ifadelerini kullandı.

    Antalya da bayramda termometreler 39 dereceyi gösterdi #3

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