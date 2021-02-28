Antalya’da beton yapının olmadığı köy: Sarıhacılar

Antalya’da beton yapının olmadığı köy: Sarıhacılar

Akseki ilçesindeki Sarıhacılar Köyü’nde sit alanı içerisinde koruma altında bulunan tarihi “düğmeli evler” havadan görüntülendi.

Pandemi öncesi her yıl binlerce turiste ev sahipliği yapan Antalya’nın Akseki ilçesindeki Sarıhacılar Köyü, aslına uygun restore edilen Osmanlı mimarisi evler ile tarihi İpek Yolu büyük ilgi topluyor.

İnşası sırasında iskele olarak kullanılması için dışarıda bırakılan ahşap kısımlarının düğmeye benzetilmesi nedeniyle "düğmeli evler" olarak adlandırılan 350 yıllık yapılar, merak uyandırıyor.

BETON YAPI GİRMEYEN KÖY

Sarıhacılar Köyü’nde bir tane bile beton yapı bulunmuyor.

Bütün evlerin yapıldığı şekliyle korunduğu köyde aradan geçen yıllar içerisinde onlarca ev ise bakımsızlıktan yıkıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının da desteğiyle son 17 yıldır yaklaşık 17 ev tamamen elden geçerek restorasyon çalışmaları tamamlandı.

ZİYARETÇİLER BUTİK OTELLERDE KALIYOR

Kuruluşu Roma İmparatorluğu'na kadar uzanan tarihi köydeki “düğmeli evler” 2007'de koruma altına alındı.

"Düğmeli evler"de Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle tarih yaşatmaya çalışılırken, gelen ziyaretçiler de butik otellerde kalıyor.

1800'lü yıllarda 170 haneye sahip olduğu bilinen Sarıhacılar Köyü’nün 400 yıllık tarihi camisi; iç süslemeleri ve tahta oymaları ile meşhur…