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    Antalya'da bir balıkçının ağına yavru köpek balığı takıldı

    Antalya'nın Serik ilçesinde amatör balıkçı, ağına takılan yavru köpek balığını kurtarıp, denize bıraktı.
    • DHA
    • 29.08.2021 - 17:31
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    Antalya'da bir balıkçının ağına yavru köpek balığı takıldı

    Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde balık tutmak için denize açılan amatör balıkçı Ümit Bucaklıoğlu, suya bıraktığı ağına yavru köpek balığı takıldığını fark etti.

    AĞDAN KURTARIP DENİZE GERİ BIRAKTI

    Bucaklıoğlu, yavru köpek balığını ağdan kurtardıktan sonra denize bıraktı. Yavru köpek balığı suda gözden kayboldu.

    "ÖNCE ŞAŞIRDIM SONRA HEMEN KURTARDIM"

    Ümit Bucaklıoğlu, "Balık tutmak için arkadaşımla denize açıldık. Ağa takılan yavru köpek balığını görünce önce şaşırdım ama sonra hemen kurtardım ve denize bıraktım" dedi.

    Antalya da bir balıkçının ağına yavru köpek balığı takıldı #1

    Antalya da bir balıkçının ağına yavru köpek balığı takıldı #2

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