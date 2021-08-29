Antalya'da bir balıkçının ağına yavru köpek balığı takıldı

Antalya'da bir balıkçının ağına yavru köpek balığı takıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde amatör balıkçı, ağına takılan yavru köpek balığını kurtarıp, denize bıraktı.

Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde balık tutmak için denize açılan amatör balıkçı Ümit Bucaklıoğlu, suya bıraktığı ağına yavru köpek balığı takıldığını fark etti.

AĞDAN KURTARIP DENİZE GERİ BIRAKTI

Bucaklıoğlu, yavru köpek balığını ağdan kurtardıktan sonra denize bıraktı. Yavru köpek balığı suda gözden kayboldu.

"ÖNCE ŞAŞIRDIM SONRA HEMEN KURTARDIM"

Ümit Bucaklıoğlu, "Balık tutmak için arkadaşımla denize açıldık. Ağa takılan yavru köpek balığını görünce önce şaşırdım ama sonra hemen kurtardım ve denize bıraktım" dedi.





