Antalya'da bir daha yürüyemezsin denilen genç Halter'de Türkiye 2'ncisi oldu

Antalya'da bir daha yürüyemezsin denilen genç Halter'de Türkiye 2'ncisi oldu

Muratpaşa ilçesinde geçirdiği motosiklet kazası sonucu doktorların 'Yürüyemezsin, bacağını kesmemiz gerekecek' dedikleri genç, 2,5 ayda ayağa kalkıp Halter'de gümüş madalya kazandı.

Antalya'da yaşayan 24 yaşındaki Tarık Akat 18 yaşındayken hayatının en kötü haberini aldı.

Babasından gördüğü motosikletlere ilgi duyan Akat, aldığı yarış motosikletiyle Muratpaşa ilçesinde kendisini sıkıştıran araçla çarpıştı.

Yürüyemeyeceği hatta bacağının kesileceği söylendi

Yaralanan Tarık Akar’ın kaldırıldığı hastanede kalça ve bacak kemiklerinin kırıldığı belirlendi. Sağ bacağından ağır yaralanan Akat'a doktorlar, önce bacağının kesileceğini, ardından da bu karardan vazgeçildiğini ancak yürüyemeyeceğini söyledi.

Taburcu edilen Akat’ın tedavisi uzun süre evde sürdü. Artık yüzde 52 engelli olan Tarık Akat, fizik tedaviye giderek, tekrar ayağa kalkabilmek için büyük mücadele verdi.

Yüzde 52 engelini 2,5 ayda aştı

Çabaları sonucu 2,5 ayda tekrar adım atan Akat, bu sırada ne yapabileceği konusunda internetten araştırma yaptı ve haltere yöneldi. Antalya Kapalı Spor Salonu'nda antrenörlük yapan eski milli halterci Ekrem Celil'e ulaşan Akat, spora başladı.

Halter Şampiyonası'nda 110 kilo kalırarak gümüş madalya aldı

DHA'nın haberine göre, yeniden hayata tutunma azmiyle günde çift antrenman yaparak kendini geliştiren Tarık Akat, geçen ay Kocaeli'nde düzenlenen Bedensel Engelliler Halter Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda 110 kilogram kaldırarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Kısa sürede büyük başarı yakalayan Akat, olimpiyatlara katılmayı hedefliyor.

"Doktor bir daha yürüyemeyeceğimi söyledi"

Katıldığı motosiklet yarışlarında dereceler elde ettiğini dile getiren Akat, “Babam motosikletçiydi. Ondan görerek 8 yaşından bu yana motosiklet kullanıyorum. 18 yaşımda ilk yarış motosikletimi aldım. Yarışlarda dereceler elde ettim. Geçen sene talihsiz bir motosiklet kazası geçirdim. Kalçam ve bacak kemiğim kırıldı, 2 ay hastanede yattım. İlk başta sağ bacağımı kesmeyi düşünmüşlerdi ancak genç olduğum için bu karardan vazgeçtiler. Doktor bir daha yürüyemeyeceğimi söyledi" dedi.

"2,5 ayda ayağa kalktım"

Hastaneden çıktıktan sonra 3 ay daha evde yattığını ve daha sonra fizik tedaviye yönlendirildiğini belirten Akat, “Azmim ve hırsımla çok çalışarak 2,5 ay gibi kısa bir sürede ayağa kalkabildim. Evde kaldığım süreçte ne yapabilirim diye düşündüm. İnternette araştırdım ve bedensel engellilerin halter gibi sporları yapabildiklerini öğrendim. Kısa sürede 110 kilogram kaldırmaya başladım" dedi.

"Hedefim olimpiyat"

Hedefleri için çalışmalarına devam ettiğini anlatan Akat, “Türkiye Halter Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandım. Çalışmalarıma devam ediyorum. Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Hedefim ise olimpiyata kadar gidebilmek. Bana geçen sene 'Bu duruma düşeceksin, engelli kalacaksın' deselerdi asla inanmazdım. Hayatın ne göstereceği hiç belli olmuyormuş" ifadelerini kullandı.

"Yeniden hayata tutunmak için azmi vardı"

Tarık ile birebir ilgilendiklerini söyleyen antrenör Ekrem Celil, “Çift antrenman yaparak çalışmalara devam ettik. Tarık'ta yeniden hayata tutunmak için bir azim vardı. Burada diğer arkadaşlarını görünce daha çok hırslandı. Biz psikolojik olarak da destek olmaya çalıştık. Çok çalıştı ve umarım daha iyi yerlere gelecektir" şeklinde konuştu.