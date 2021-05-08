Antalya'da cami bahçesinde gönüllü olarak temizlik yapıp çiçekleri sulayan Kemal Duran, imamın karşı çıkmasına rağmen bahçe duvarını avuç içi deseniyle boyayınca gözaltına alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Çallıoğlu Camii'ne Ramazan ayının başında gelerek temizlik ve bahçe işlerine yardımcı olan 28 yaşındaki Kemal Duran, dün akşam yanına aldığı birkaç çocukla birlikte caminin bahçe duvarlarını el iziyle boyamaya başladı.

Cami İmamı Ümmet Akbaş, Kemal Duran'a boyamaması konusunda uyarıda bulundu.

Uyarıyı ciddiye almayan Duran, boyama işine bugün de devam etti. Duran ayrıca, duvarın üzerine de yazıyla 'Selamünaleyküm' yazdı.

İMAM ŞİKAYETÇİ OLDU

Sabah namazına gelen imam Akbaş, durumu müftülüğe ve polise bildirdi. Camiye gelen polis ekipleri, Kemal Duran'ı gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Antalya'da caminin bahçe duvarını avuç içiyle boyadı ViDEO

'BANA GÖRE GÜZEL' DİYOR

Kemal Duran'dan şikayetçi olan imam Ümmet Akbaş, "Ramazan ayının başında geldi, caminin bahçesini temizledi, çiçeklendirdi. Tuvaleti falan temizledi. Allah razı olsun güzel şeyler de yaptı ama bu sefer caminin duvarlarını elini boyaya batırıp bu şekilde bir şey yapmış. Kendisine 'yapma' dedik. 'Bana göre güzel' diyor. Buraya her gelen her istediğini yapamaz. Yapma dememize rağmen oldu bunlar. Artık anlamayınca görevlileri çağırmak zorunda kaldık." diye konuştu.

Gözaltındaki Duran'ın polis merkezindeki sorgusu sürüyor.









