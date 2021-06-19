Antalya'da cankurtaranların yoğun mesaisi

Sezonun açılmasıyla birlikte tatilci akınına uğrayan Alanya sahillerinde bir saat içinde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi cankurtaranlar tarafından denizden çıkartıldı.

Antalya’nınİncekum Plajı’nda cankurtaranlar yoğun bir gün yaşadı.

Bir saat içinde tatilcinin boğulma tehlikesi geçirmesi üzerine ellerine megafonu alan cankurtaranlar tatilcileri dikkatli olmaları ve can simidi olmadan denize girmemeleri konusunda uyardı.

1 SAATTE ÜÇ BOĞULMA TEHLİKESİ

Denizden yaklaşık 50 metre açıkta çırpınmaya başlayan genç kızın yardımına önce yanında yüzenler, ardından da görevli cankurtaranlar yetişti. genç kız, sahile çıkartılırken sadece korktuğu ve önemli bir rahatsızlığının olmadığı anlaşıldı.

Bu vakadan kısa süre sonra iki ayrı boğulma vakası da cankurtaranların dikkati ve hızlı hareket etmeleriyle önlendi.

Antalya'da boğulma tehlikesi geçiren 3 kişi kurtarıldı VİDEO

CANKURTARANLAR TATİLCİLERİ UYARDI

Can simidi olmayan iki genç kız cankurtaranlar tarafından sahile çıkartılıp şezlonglara oturtuldu.

Vakaların arka arkaya gelmesi üzerine görevli cankurtaranlar ellerine megafonları alıp denizdeki tatilcileri uyardı.

Can simidi olmadan denize girmemeleri ve çok açılmamaları konusunda yapılan uyarının ardından deniz keyfi devam etti.













































