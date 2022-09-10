Antalya'da caretta caretta yavrularının denizle buluşma anı ilgi gördü

Dünyaca ünlü Çıralı sahilindeki carettaların denizle buluşma anı, bir araya gelen 350 turist tarafından ilgiyle izlendi.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde, yumurtalarından çıkan caretta caretta yavrularının denizle buluşma süreçleri başladı.

11 Temmuz tarihinden itibaren yavru çıkışları takip ediliyor ve yuvalar yetkililer tarafından zaman zaman kontrol amaçlı açılıyor.

Plajda bu sezon tespit edilen 103 yuvadan 94'üncüsü de kontrollü olarak açıldı.

Öte yandan bölgede bulunan 64 yumurta yuvasından 42 caretta caretta yavrusunun gece saatlerinde denizle buluştuğu tespit edildi.

Turistler ilgiyle izledi

Kalan 18 deniz kaplumbağası da yuvadan çıkarıldı.

DHA'nın aktarımına göre; bir araya gelen 350 civarında turist, yuvadan çıkarılan caretta carettayı ilgiyle izleyip görüntüledi.

"60 yavrumuzdan kalan 18'inin çıkışına şahitlik ettik"

Yuvanın açılmasına yardım eden Kemer Kaymakamı Hüseyin Çam, "Caretta carettaların yuvalarından çıkarak denizle buluşmasına şahitlik ettik. 94 numaralı yuvamızdan carettaların çıkışı gerçekleşti. Bu bölgede 103 tane yuvamız vardı. 94'üncüsünün çıkışı gerçekleşti. 9 tane yuvamız kaldı. Yuvada 60 yavrumuzdan kalan 18'inin çıkışına şahitlik ettik. Burası el değmemiş ülkemizin cennet mekanlarından biri ve halk, ziyaretçiler de bunun bilincinde. Burayı korumalarından dolayı da kıymetli muhtarımıza ve değerli halkımıza çok teşekkür ediyorum. Herkesi buraya ziyarete bekliyoruz. Güzel anların ölümsüzleştirilmesi ve devamı noktasında doğaseverleri sorumluluğa davet ediyorum. Buraları korumamız lazım." dedi.

"Sabahın erken saatlerinden itibaren buradalar"

Ulupınar Mahalle Muhtarı ve Ulupınar Çevre Koruma Kooperatifi Başkanı Habip Altınkaya ise "Deniz kaplumbağası yavrularımız denizle buluşmaya başladılar. Bugün 94'üncü yuvamızı açtık. Yüksek bir katılımcımız vardı. Merak eden insanlar var. Bu olayı görmek için sabahın erken saatlerinden itibaren buradalar. 9 yuvamız kaldı. Ay sonu tamamı biterek sezonu kapatırız" dedi.



























