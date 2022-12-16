Antalya'da çift başlı kaplumbağa bulundu

Kentte imam tarafından bulunarak veterinere götürülen çift başlı kaplumbağa vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Antalyanın Serik ilçesinde akılalmaz bir manzara ile karşılaşıldı.

Tekker Mahallesi'nin imamı 7 gün önce arazide çift başlı kaplumbağa yavrusu buldu.

Çift başlı kaplumbağa tedavi ve bakımı için Gebiz Mahallesi'nde veteriner Ercan Erkan'a getirildi.

Koruma altına alındı

Burada durumu kontrol edilen yavru kaplumbağanın herhangi bir sorunu olmadığı belirlendi.

Çocukları Tuncay, Hüseyin ve Yunus ile veterinerlik yapan Ercan Erkan, yavru kaplumbağayı klinikte korumaya aldı.

Vatandaşlar ilgi gösterdi

İki başını da rahatlıkla kullanabilen kaplumbağa yavrusu meraklı vatandaşlardan ilgi gördü.

DHA’nın haberine göre, Ercan Erkan, meslek hayatında daha önce çift başlı bir kaplumbağa yavrusuna rastlamadığını belirtti.

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“Yemek yerken iki başını da kullanabiliyor”

Erkan, “Tekke Mahallesi'nde imam arazide bulmuş. Bize getirdi, biz de burada bakımını yapıp, besliyoruz. Burada sağlıklı yaşamına devam ediyor. İlk kez böyle bir durum gördüm, iki kafası da aynı anda çalışıyor. Biz burada büyütmek istiyoruz. Görmek isteyen vatandaşlara göstereceğiz. Daha önce çift başlı kaplumbağa duymadık, internetten de bakmak lazım ama yok diye biliyorum.

Vatandaşlarımız 'çift başlı kaplumbağanın olduğu yerde zenginlik olur' diyorlar. O da bize denk geldi. Sağlık durumu çok iyi, bize geleli 7 gün oldu. Yaşamaya devam ediyor.

Normal yiyeceklerini yiyip beslenebiliyor. Takip ediyoruz. Aynı anda yemek yerken iki başını da kullanabiliyor. O da normal kaplumbağalar gibi büyüyecek" dedi.