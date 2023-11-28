Antalya'da çiftçi, bahçesine zarar veren yaban domuzunu öldürdü 27 yaşındaki çiftçi Enes Altıntaş, bahçesine zarar verip köpeğine saldırdığını öne sürdüğü yaban domuzunu öldürdü. Yaban domuzunun 397 kilo ağırlığında olduğunu söyleyen Altıntaş, "Yaklaşık 7-8 senedir peşindeydim" dedi.

DHA

Antalya'nın Elmalı ilçesinde dolaşan domuzlar, korkuya neden oldu....

Yemek bulabilmek için köye inen domuzlar, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

İlçede çiftçilik yapan Enes Altıntaş, Kızılbel mevkiindeki evinde köpeğine saldıran iki domuza av tüfeğiyle ateş edip, birini vurdu.

"Yarayı alınca üzerime koşmaya başladı"

Vurduğu domuzun 20 yaşlarında ve 397 kilogram ağırlığında olduğunu söyleyen Enes Altıntaş, şunları söyledi:

Evimin önündeki kayısı bahçesinde domuzlar köpeğime saldırdı. Aksaray malaklısı köpeğimin havlama sesiyle dışarı çıktım, 2 azılı domuzun köpeğime saldırdığını fark edince, hemen ruhsatlı tüfek tesisatımla evimin arka tarafından üstlerine dolaştım. 6 el tek kurşunla ateş ettim. Yarayı alınca üzerime koşmaya başladı. Mermim bitti eve doğru kaçmaya başladım. Peşimi bırakıp bahçeden uzaklaştı. Biri yaralandı, diğeri öldü.

"Her gece 3-4 saat bekliyorduk"

"Yaklaşık 7-8 senedir bu 2 domuzun peşindeydim." diyen Altıntaş, şöyle devam etti:

Çünkü evimin önündeki kayısı bahçemde yaklaşık 150 fidanımı yediler. Bahçeme çok zarar vermişlerdi. Her gece 3-4 saat bekliyorduk, vuramadık ama en son köpeğime saldırınca vurdum.

Enes Altıntaş, öldürdüğü domuzu uygun bir yere gömdüğünü söyledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)