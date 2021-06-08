Çobanlık yapan Ali ve Ayşe Kır çifti hastaneye gidemeyince, aşı timleri çobanlık yaptıkları bölgeye geldi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çobanlık yapan Ali ve Ayşe Kır çifti, aşı sıralarının gelmesine rağmen sürülerini bırakıp, hastaneye gidemedi. Bunun üzerine sağlık ekipleri, çiftin yanına gidebilmek için harkete geçti.

SÜRÜ BAŞINDA AŞI OLDULAR

Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Ali ve Ayşe Kır çiftinin sürüsünü otlattığı yere giderek, çiftin ilk aşılarını yaptı.

Sağlık Müdürlüğü ekipleri diğer aşının da 28 gün sonra olacağını belirterek, çifte bulundukları yeri bildirmeleri halinde gelip aşı yapacaklarını söyledi.

Eşiyle çobanlık yapan Ayşe Kır, kendileri için aşı yapmaya gelen sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Ali Kır da aşı olmak için zaman ve sürülerini bırakacak kimse bulamadıklarını belirterek, sağlık görevlilerine teşekkür etti.

Antalya'da çoban çifte sürü başında aşı yapıldı VİDEO

"AŞI ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR"

Manavgat İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Deniz, vatandaşları Covid-19'dan korumak amacıyla tedbirler kadar aşılamaya da önem verdiklerini belirterek, "Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, İl Müdürümüz Dr. Ünal Hünür'ün liderliğinden aşı çalışmalarına aralıksız devam ediyoruz.

Antalya şu anda Türkiye'nin diğer illerine nazaran aşı yapılması konusunda çok iyi durumdadır.

Bugüne kadar toplam 1 milyon 200 bin aşı yapıldı. Hedef nüfusa oran olarak yüzde 74'ü birinci doz, yüzde 55'i ikinci doz aşıları tamamlandı.

Aşı çalışmaları sayesinde vaka insidans oranını Antalya olarak il bazında 100 binde 33'lere düşürdük. Bu sarı alan demektir." dedi.

"AŞILAR TAKİP EDİLEREK YAPTIRILMALI"

Antalya'da Covid-19 salgının azalmasında en önemli etkenin vatandaşların tedbirlere uyması olduğunu söyleyen Mehmet Deniz, "Tedbirlere uyulması, filyasyon çalışmaları ve ekiplerin aşı çalışmalarındaki başarı bu sonucu getirdi.

Vatandaşlara önerimiz, ne olursa olsun, maske, mesafe ve hijyene dikkat etmeleri ve aşılarını takip ederek yaptırmalarıdır." diye konuştu.

"HİÇ UNUTAMADIĞIM BİR ANI"

Manavgat'ta aşı çalışmaları sırasında ilginç olaylarda yaşadıklarını anlatan Mehmet Deniz, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Beşkonak turizm bölgesinde aşı yaparken, vatandaşların bize karşı tavırları çok iyiydi.

Bir de Side'de 110 yaşında bir teyzemize aşı yapmaya gittik, gözyaşlarını tutamadı.

Bize, 'Geldiniz beni evimde aşı yaptınız' diye söylemesi hiç unutamadığım bir anıydı."