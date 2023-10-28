Antalya'da Cumhuriyet'in 100. yılına özel deniz korteji Antalya'da Cumhuriyet'in 100. yılı denizde helikopterlerin alçak uçuşları eşliğinde su gösterileri ile kutlandı.

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AA

Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları tüm yurttan gelen görüntülerle şölene dönüştü.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünün coşkuyla kutlandığı Antalya'da düzenlenen deniz kortejinde görsel şölen yaşandı.

Kaleiçi Yat Limanı'ndan başlayan ve Konyaaltı sahilinde devam eden kortejin geçişi sırasında römorklar su takı gösterisi yaptı.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçakları, emniyet ve jandarmaya ait helikopterler de alçak uçuş gerçekleştirdi.

100 araç katıldı

Kutlama etkinlikleri kapsamında Türk bayraklarıyla donatılan aralarında gemi, sahil güvenlik, deniz polisi, turistik yatlar ve balıkçı teknelerinin de bulunduğu yaklaşık 100 aracın katılımıyla denizde kortej düzenlendi.

Flyboard gösterileri yapıldı

Flyboard gösterisinin de gerçekleştirildiği korteje, vatandaşların yanı sıra turistler ilgi gösterdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)