Denize her girdiklerinde temizlik yaptıklarını ifade eden Mehmet Gökoğlu, plastik kirliliğinin sahillerde çok arttığını belirtti.

Turizm kenti Antalya'nın plajı ve denizi ile dünyaca ünlü olan Konyaaltı sahilinde, deniz kirliliği her geçen gün artıyor.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, öğrencileri ile birlikte dalış eğitimi düzenledi.

Gökoğlu, 15 metre derinliğindeki denizde 10 dakika boyunca dalış gerçekleştirdi.

VATANDAŞLAR ÜZÜLEREK İZLEDİ

İki poşet çöp ve olta takımları ile çıkan eğitmene, amatör balıkçılar da yardımcı oldu.

Denizin dibinden plastik atıklar, maske, ıslak mendil gibi atıkların çıktığını gören vatandaşlar, manzaraya üzülerek baktı.

Antalya'da dalış yapan eğitmen denizden 2 poşet çöp çıkarttı VİDEO

"HER TÜRLÜ PLASTİK ATIK VAR"

Dünyanın en güzel sahillerinden biri olan Konyaaltı’nda 15 metre derinliğe kadar indiklerini ifade eden Mehmet Gökoğlu, ”Ancak kirlilik çok fazla. Sigara izmaritinden tutun her türlü plastik atık var. Küçük ambalajlar, pet şişeler, ıslak mendil, pet bardak, maske, karadaki çöplerden aklınıza ne gelirse su altında görebiliyoruz.” dedi.





"HER GİRDİĞİMİZDE TEMİZLİK YAPIYORUZ"

Bu kirlilik karşısında çok üzüldüklerini dile getiren Gökoğlu, ”Kirlenmenin boyutunu görüyoruz. Plastik kirliliğin çok hızlı girdiğinin işaretleri bunlar. Belirli bir metreye kadar gittik. Dönüşümüzde on dakika içinde iki poşet çöp çıkardık. Burası bizim dalış eğitim yerimiz. Biz her girdiğimizde temizlik yapıyoruz. Biyolojik çeşitliliğinde fazla olduğu bir yer burası. Deniz akvaryumunun borusu var. Balıklarda bizi her girdiğimizde karşılarlar.” diye konuştu.