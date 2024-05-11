Antalya'da damada mezar taşı şakası Figen ve Yunus Emre Şan çiftinin düğününde damadın arkadaşları, mezar taşı ve karanfillerle şaka yaptı.

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DHA

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki bir düğün salonunda evlenen Figen ve Yunus Emre Şan çiftinin düğününde, görenleri hayrete düşüren bir şaka yapıldı.



Mezar taşıyla şaka yaptılar

Damadın arkadaşları, çift fotoğraf çektirmek için beklediği sırada ellerinde üzerinde 'Yunus Emre Şan, aramızdan ayrılış tarihi, saygı ve özlemle' yazılı mezar taşı ile salona girdi. Siyah kıyafetler ve karanfillerle salona giren arkadaş grubunu gören çift ve davetliler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Mezar taşının önüne karanfil bıraktılar

Mezar taşını salona getirip masanın önüne koyan gençler, sırayla ellerindeki karanfilleri bıraktı. Gülüşmeler arasında çiftin yanına giden damadın arkadaşları, mutluluk diledikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Düğün salonu sahibi İlyas Can ise gençlerin eğlence anlayışı olarak farklı bir yol tercih ettiğini, misafirlerin ve çiftin şakayı beğendiğini söyledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)