Antalya'da damadı en mutlu gününde yaşarken öldürdüler Kepez'de cenaze namazı kılınan damattan da kendisi için helallik isteyen arkadaşlarından biri, tabutun içinden çıkıp takı niyetine temizlik malzemeleri taktı.

İHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Erhan Kaya ve 25 yaşındaki Tuğba Kaya, hayatlarını birleştirdi.

Daha önce evlenen yakın arkadaşlarına düğünlerinde şaka yapan Erhan Kaya'ya, arkadaşları düğününde şaka yapma kararı aldı.

Düğüne tabutla geldiler

Şakadan habersiz düğünde eğlence devam ederken damadın arkadaşları imam, cemaat kılığına girip tabutla düğün salonuna girdi.

Tabutun önünde damadın ‘Başımız sağ olsun, acı kaybımız' yazılı fotoğrafı yer alırken, davetliler ve çift neye uğradığını şaşırdı.

Şakacı arkadaşlar, gelin, damat ve davetlilerin bulunduğu alana gelip senaryo gereği cenaze namazı kıldırdı, damat için de salondakilerden helallik istedi.

Tabuttan çıkan arkadaşı temizlik malzemesi taktı

Herkesin hakkını helal etmesinin ardından da tabutun içinden damat Erhan Kaya'nın en arkadaşı çıkıp, temizlik malzemelerini takı niyetine taktı.

Salondakileri gülme krizine sokan damadın arkadaşları, Erhan ve Tuğba Kaya çiftine de unutamayacakları bir anı bıraktı.

Daha önce arkadaşlarıyla çok uğraştığını belirten Erhan Kaya, şakanın halen etkisinde olduğunu söyledi.

"Kendime hakkımı helal ettim"

Düğününde arkadaşlarından şaka beklediğini ancak böyle büyüklükte bir şakayı tahmin edemediğini ifade eden Kaya, şunları söyledi:

Düğün salonundaki misafirlerimiz de şoke oldu. Oldukça güzeldi ve çok güldük. Tabuttan daha çok imam kılığına giren arkadaşıma çok güldüm. Bu şekilde karşımıza çıktı, özel metin de hazırlamış. Tabutun içinden de en yakın arkadaşım çıktı. Temizlik malzemeleri de taktılar. Şaka o kadar iyi hazırlamışlar ki; benden kendi düğünümde helallik istediler. Kendime hakkımı helal ettim.

"Gülme krizine soktular bizi"

Gelin Tuğba Kaya da şu ifadeleri kullandı: