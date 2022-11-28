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    Antalya'da damadın arkadaşlarından takı sürprizi

    Nikah masasına oturan kaporta ustasına takı sırasında arkadaşları önlük giydirip, bulaşık deterjanı, bulaşık süngeri, salatalık ve ayva taktı.
    • 28.11.2022 - 12:17
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 12:18
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    Antalya'da damadın arkadaşlarından takı sürprizi

    Düğünlerde eğlenceli takı törenlerini bir yenisi daha eklendi.

    Antalya'nın Serik ilçesinde 33 yaşındaki kaporta ustası Ömür Ünal ile 22 yaşındaki Havvanur Kılınç dünyaevine girdi.

    Düğünde takı töreninde arkadaşları damada sürpriz yaptı.

    Damada önlük giydirdiler

    Takı merasiminin başlamasıyla 'Tamam Aşkım' şarkısı eşliğinde tek tek anons edilen damadın arkadaşları önce oynadı, ardından da yanlarında getirdikleri önlüğü Ömür Ünal'a giydirdi.

    Arkadaşları daha sonra da bulaşık deterjanı, bulaşık süngeri, salatalık ve ayvayı kurdeleyle Ömür Ünal'ın boynuna taktı.

    Karşılıklı oynadılar

    DHA'nın haberine göre, katılımcıları güldüren takı töreninin ardından damat arkadaşlarıyla birlikte oynadı.

    Antalya da damadın arkadaşlarından takı sürprizi #1

    Antalya da damadın arkadaşlarından takı sürprizi #2

    Antalya da damadın arkadaşlarından takı sürprizi #3

    Antalya da damadın arkadaşlarından takı sürprizi #4

    Antalya da damadın arkadaşlarından takı sürprizi #5

    Antalya da damadın arkadaşlarından takı sürprizi #6

    Antalya da damadın arkadaşlarından takı sürprizi #7


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