Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında oluşan hortum görüntülendi.

İlçe merkezi ile Kalkan Mahallesi arasındaki açık denizde hortum meydana geldi.

Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

Hortum, cep telefonuyla görüntülendi

AA'nın haberine göre, kentin farklı noktalarından görülen hortumu, vatandaşlar ve yabancı turistler cep telefonlarıyla kaydetti.

Antalya'da denizde hortum oluştu VİDEO