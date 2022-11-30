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    Antalya'da denizde hortum oluştu

    Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında oluşan hortum görüntülendi.
    • 30.11.2022 - 18:14
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 19:27
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    Antalya'da denizde hortum oluştu

    İlçe merkezi ile Kalkan Mahallesi arasındaki açık denizde hortum meydana geldi.

    Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

    Hortum, cep telefonuyla görüntülendi

    AA'nın haberine göre, kentin farklı noktalarından görülen hortumu, vatandaşlar ve yabancı turistler cep telefonlarıyla kaydetti.

    Antalya'da denizde hortum oluştu VİDEO

    Antalya da denizde hortum oluştu #1

    Antalya da denizde hortum oluştu #2


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