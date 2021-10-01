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    Antalya'da denize düşen yavru kedi, uzatılan bez parçasıyla kurtarıldı

    Antalya'da kayalık alandan denize düşen yavru kedi, bir otelin güvenlik personelinin denize uzattığı bez parçasıyla kurtuldu.
    • İHA
    • 01.10.2021 - 02:29
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    Antalya'da denize düşen yavru kedi, uzatılan bez parçasıyla kurtarıldı

    Önceki akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilbahçe Mahallesi Lara Caddesi üzerindeki Erenkuş Plajı’nda, annesiyle birlikte kayalık alanda gezen bir yavru kedi, yaklaşık 3 metrelik yükseklikten denize düştü.

    BEZ PARÇASI İLE KEDİYİ KURTARDI

    Suya düşen kedi, kayalıklardan tırmanmaya çalışsa da başarılı olamadı. Denizden kedi sesinin geldiğin duyan bir otelin güvenlik personeli, kayalık alana geldiğinde yavru kediyi fark etti. Plajdan bez parçası bulup denize sarkıtan personel, bir süre yavru kedinin tırmanmasını bekledi. Kurtarma çabalarını anne kedi de izlerken, beze tırmanan yavru kedi karaya çıkartıldı.

    Antalya'da denize düşen yavru kedi, uzatılan bez parçasıyla kurtarıldı-Video

    ANNE KEDİ TEŞEKKÜR EDER GİBİ BAKTI

    Oldukça korktuğu gözlenen yavru kedi, ardından kurtarıldığı bezle kurulandı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden güvenlik personeline, anne kedinin teşekkür bakışlarıysa duygulandırdı.

    Antalya da denize düşen yavru kedi, uzatılan bez parçasıyla kurtarıldı #1

    Antalya da denize düşen yavru kedi, uzatılan bez parçasıyla kurtarıldı #2

    Antalya da denize düşen yavru kedi, uzatılan bez parçasıyla kurtarıldı #3

    Antalya da denize düşen yavru kedi, uzatılan bez parçasıyla kurtarıldı #4

    Antalya da denize düşen yavru kedi, uzatılan bez parçasıyla kurtarıldı #5

    Antalya da denize düşen yavru kedi, uzatılan bez parçasıyla kurtarıldı #6

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