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    Antalya'da denize gidemeyen çocuklar için römorku havuza çevirdiler

    Antalya Kumluca'da denize gitme imkanı olmayan çocuklar, römorka naylondan kurulan havuzlarda serinliyor.
    • 17.08.2022 - 18:40
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    Antalya'da denize gidemeyen çocuklar için römorku havuza çevirdiler

    Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde artan hava sıcaklığından etkilenen çocuklar, kendi imkanları ile römorkları havuza çevirerek serinliyor.

    Ortaköy Mahallesi'nde Uysal ailesi çocukları için otomobilin römorkunu plastik naylon örtü ile kapladı. Ardından römorkun içine çeşmeden su dolduruldu.

    Mehmet Emre Uysal ve Yiğit Uysal su dolu römorka girerek gönüllerince eğlendi.

    "Havuz yaptık"

    Havuzu ayağına getiren Mehmet Emin Uysal (14), "Evimiz denize 15 kilometre uzaklıkta olduğu için her zaman denize gitme imkanımız olmuyor. Havalar çok sıcak. Bizde römorkun içine naylon serdik. Havuz yaptık. Sıcak havalarda serinlemek için havuza giriyoruz. Serinledikten sonra da havuzdaki suyu evimizin önündeki meyve ağaçlarımıza veriyoruz" dedi.

    Antalya da denize gidemeyen çocuklar için römorku havuza çevirdiler #1

    "Çocuklar serinledikten sonra da kirlenen suyu meyve ağaçlarımıza veriyoruz"

    Anne Fatma Uysal (35) ise İHA'ya yaptığı açıklamada “Çocuklarımızı sık sık denize götürme imkânımız olmuyor. Çocuklarımızda kendi imkânları ile römorku havuza çevirdiler. Çocuklarımız römork havuza girmekten çok mutlu oluyorlar. Çocuklar serinledikten sonra da kirlenen suyu meyve ağaçlarımıza veriyoruz” dedi.

    Antalya da denize gidemeyen çocuklar için römorku havuza çevirdiler #2

    Antalya da denize gidemeyen çocuklar için römorku havuza çevirdiler #3

    Antalya da denize gidemeyen çocuklar için römorku havuza çevirdiler #4


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