Petrol
105.48
-1.74%
Euro
17.9701
0.01%
Dolar
17.5846
0.14%
Altın
966.16
-0.01%
Borsa
2518
0.64%
Bitcoin
421.071
7.84%
BTXN Coin
7.48
1.21%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Antalya'da denize girenlerin plaj şemsiyeleri ile imtihanı kameralara yansıdı

    Sıcak havayı değerlendirmek için sahile akın eden vatandaşlar, esen sert rüzgar nedeniyle şemsiyelerin uçmasıyla zor anlar yaşadı.
    • 20.07.2022 - 16:48
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 17:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Antalya'da denize girenlerin plaj şemsiyeleri ile imtihanı kameralara yansıdı

    Yaz mevsiminin vazgeçilmez rotalarından olan Antalya sahilleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

    Termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği kentte tatilciler ve bölge halkı, Akdeniz'in serin sularına akın etti.

    Plaj şemsiyeleri yerinden çıktı

    Sıcak kumsalda şemsiye altında dinlenmeyi tercih eden vatandaşların dünyaca ünlü sahilde güneşlendiği sırada sert rüzgarın esmesiyle plaj şemsiyeleri yerinden çıktı.

    Metrelerce uzağa uçan şemsiyeler peşinden koşan vatandaşların şemsiyeler ile imtihanı kameralar tarafından kaydedildi.

    Antalya'da denize girenlerin plaj şemsiyeleri ile imtihanı kameralara yansıdı VİDEO

    Antalya da denize girenlerin plaj şemsiyeleri ile imtihanı kameralara yansıdı #1

    "Korunmak için şemsiyeleri açıyoruz"

    Yurt dışından Antalya’ya tatile gelen Veysel Öztekin, “Biz sıcaklara alışığız. Bu havalar için geliyoruz zaten. Bu hafta Avrupa da sıcak geçiyor. Orada genelde serin oluyor. İsviçre’den geldik. Üç haftamızı burada geçiyoruz. Korunmak için şemsiyeleri açıyoruz. Biraz zorlanıyoruz.” dedi.

    İHA'nın aktarımına göre; sıcak hava dolayısı ile vatandaşların bazıları da ağaç altında uyuyarak dinlenmeyi tercih etti.

    Antalya da denize girenlerin plaj şemsiyeleri ile imtihanı kameralara yansıdı #2

    Antalya da denize girenlerin plaj şemsiyeleri ile imtihanı kameralara yansıdı #3

    Antalya da denize girenlerin plaj şemsiyeleri ile imtihanı kameralara yansıdı #4

    Antalya da denize girenlerin plaj şemsiyeleri ile imtihanı kameralara yansıdı #5


    İlginizi Çekebilir

    Vahit Kirişci Venezuela'da toprak bakıyor
    Gündem

    Vahit Kirişci Venezuela'da toprak bakıyor

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Mısır basını, Mostafa Mohamed'in sözleşmesini paylaştı
    Transfer dosyası

    Mısır basını, Mostafa Mohamed'in sözleşmesini paylaştı

    Görüş Bildir