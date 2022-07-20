Sıcak havayı değerlendirmek için sahile akın eden vatandaşlar, esen sert rüzgar nedeniyle şemsiyelerin uçmasıyla zor anlar yaşadı.

Yaz mevsiminin vazgeçilmez rotalarından olan Antalya sahilleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği kentte tatilciler ve bölge halkı, Akdeniz'in serin sularına akın etti.

Plaj şemsiyeleri yerinden çıktı

Sıcak kumsalda şemsiye altında dinlenmeyi tercih eden vatandaşların dünyaca ünlü sahilde güneşlendiği sırada sert rüzgarın esmesiyle plaj şemsiyeleri yerinden çıktı.

Metrelerce uzağa uçan şemsiyeler peşinden koşan vatandaşların şemsiyeler ile imtihanı kameralar tarafından kaydedildi.

Antalya'da denize girenlerin plaj şemsiyeleri ile imtihanı kameralara yansıdı VİDEO

"Korunmak için şemsiyeleri açıyoruz"

Yurt dışından Antalya’ya tatile gelen Veysel Öztekin, “Biz sıcaklara alışığız. Bu havalar için geliyoruz zaten. Bu hafta Avrupa da sıcak geçiyor. Orada genelde serin oluyor. İsviçre’den geldik. Üç haftamızı burada geçiyoruz. Korunmak için şemsiyeleri açıyoruz. Biraz zorlanıyoruz.” dedi.

İHA'nın aktarımına göre; sıcak hava dolayısı ile vatandaşların bazıları da ağaç altında uyuyarak dinlenmeyi tercih etti.