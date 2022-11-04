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    Antalya'da denize girilmeye devam ediyor

    Turizm kentinde turist akımı devam ediyor, hava sıcaklığının 23 deniz suyunun 24 derece olduğu kentte vatandaşlar denizin keyfini çıkardı.
    • 04.11.2022 - 12:31
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    Antalya'da denize girilmeye devam ediyor

    Doğu illerinden gelen soğuk kar manzaraları deniz bölgerinde yerini güneşe bırakıyor.

    Turizm kenti Antalya sezonun bitmesine rağmen turist akımına uğruyor.

    Antalya'da yerli ve yabancı turistler, kasım ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

    Sahiller turist doldu

    Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 24 derece, nem oranının ise yüzde 33 ölçüldüğü kentte yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı ile Lara sahillerine akın etti.

    Bazı turistler denize girip güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da sahilde yürüyüş yapıp bisiklete bindi.

    Güneşli havanın tadı çıkarıldı

    DHA'nın haberine göre, güneşli havayı fırsat bilenler ise grup halinde kano yaptı. Parklar da gazete ve kitap okumak isteyenlere ev sahipliği yaptı.

    Antalya da denize girilmeye devam ediyor #1

    Antalya da denize girilmeye devam ediyor #2

    Antalya da denize girilmeye devam ediyor #3


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