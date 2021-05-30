Antalya’da beş yıldızlı lüks otellerin hemen yanı başında denize sıfır olarak kurulan çardaklarda yaşayan vatandaşların izole tatil keyfi başladı.

Antalya'da 5 yıldızlı otellerin yoğun bulunduğu bölgenin hemen yanında yer alan Kumköy Mahallesi'nde denize sıfır çardaklar yerli ve yabancı turistlerin dikkati çekiyor.

Aksu ve Serik ilçeleri başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir tarafından gelen yüzlerce kişi, yaz aylarını denize sıfır bölgeye kurdukları ahşap çardaklarda geçiriyorlar.

ÇARDAKLAR TAMİR EDİLİYOR

Hem uzaktan eğitim, hem havaların bu yıl mevsim normallerinin üzerinde sıcak seyretmesi sebebiyle Mayıs ayı başında bölgeye taşınmaya başlayan vatandaşlar, ilk olarak çardaklarını tamir ediyorlar.

Tam kapanma ve hafta sonu kısıtlamalarını burada geçiren bölge halkı, 500'ü geçkin çardakta yaşam tarzlarıyla yerli ve yabancı turistleri kıskandırıyor. Yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı çardakların, ormanlık alana ve denize yakın olması da bölge halkına huzur veriyor.

Antalya'da denize sıfır çardakta tatil VİDEO





"OKSİJEN BİR YANDAN DENİZ BİR YANDAN"

1 ay önce çardaklara taşıdıklarını belirten Mehmet Gök, “Havası çok temiz. Hastalık olmaması için bire bir. Oksijen bir yandan, deniz bir yandan. Şehir hayatından uzağız” dedi.

Rahime Gök de, çardaklarda yaşamaktan dolayı memnuniyetini dile getirdi.





"KORONA BURAYA UĞRAMAZ"

“Değerini bilene çok güzel hayat var” diyen Şükran Kandemir ise, 2 bin kişiye yakın insan var burada. Geçen yıl geldim, memnun kaldım.

Çift daire çardak kurdum” ifadesini kullanırken, eşi Faruk Kandemir de, “Buraya geldiğim zaman huzur buluyorum. 2 ay oldu geleli, tam kapanmada da buradaydım. Şehir hayatı sıkıcı oluyor, burası daha havadar. Önün deniz, arkan ırmak, orman var. Korona buraya uğramaz, denizden korkar o” diye konuştu.



