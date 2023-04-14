Antalya'da depremzede aileyi kiralık ev ilanıyla dolandırdılar Antakya'da evleri yıkıldıktan sonra yeni bir hayat için Antalya'ya gelen 3 çocuklu Yıldırır Ailesi, kiraladıkları yerle ikinci hüsranı yaşadı.

İHA

Asrın felaketine Hatay’ın Antakya ilçesinde yakalanan Sevcan Yıldırır ve Mehmet Yıldırır çifti, 3 çocuklarıyla birlikte depremden balkon kapısından çıkarak kurtuldu.

Depremde evleri yıkılan Sevcan Yıldırır, balkondan atladığı sırada ayağında çatlama meydan geldi.

3 gün deprem bölgesinde sığındıkları bir derme çatma yerde cenazelerle birlikte kaldığını ifade eden çift, İstanbul’dan gelen yakınlarının kendilerini alması ile tedavi olmak için İstanbul’a gitti.

Çocuklarının deprem korkusu ile psikolojisinin bozulduğunu belirten çift, 14 Mart’ta tekrar deprem korkusuyla güvenli gördükleri Antalya’ya taşındı.

İlandan görüp kiraladılar

Çift, bir ilan sitesi üzerinden Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2308. Sokak üzerindeki ilanı gördü. Emlakçı ile iletişime geçen çift, 5 bin TL kira bedeli 5 bin TL emlakçı komisyonu göndererek evi kiraladı.

Ev değil odunluk çıktı

Kiraladıkları alanın binaya ait odunluktan çevrilme olduğunu gören çift, tek göz odanın tadilatı için 15 bin TL’ye yakın masraf etti. 1 ay tek göz odada kalmaya devam eden çift, bu kez de adreslerine gelen tahliye tebligatı ile hüsran yaşadı.

Ev sahibinin haberi yok

Adresin kendisinden habersiz kiraya verildiğini belirten ev sahibi, çiftten evden çıkmalarını istedi. Ev sahibinin şikayeti üzerine 3 çocuklu aileye evden çıkması için 13 Nisan'a kadar süre verildi.

Yaşadıkları karşısında depremden sonra bir kez daha sokakta kalma ile karşı karşıya kalan aile, kendilerine yardımcı olunmasını istedi.

"30 bin lira masraf ettim"

Evin içerisine tadilat için para harcadığını belirten Sevcan Yıldırır, şunları söyledi:

Kapısını, lavabosunu, elektrik tesisatını yaptırdım. Eşyaların nakli de dâhil 30 bin TL masraf ettim. 1 ay olmadan evin boşaltılması yönünde tebligat gönderildi. Evi bir an önce boşatmamızı istiyorlar. Biz olayı araştırdık. Öğrendik ki kira kontratında ismi yazan kişi buranın sahibi değilmiş. Başvurularımıza hiçbir sonuç alamadık. Evin sahibine de ulaştık, biz indirim de talep etmiyoruz. Kirası neyse verelim, başka yer bulana kadar kalalım dedik ama kabul etmedi. Israrla çıkmamızı istedi, bir gün bile süre vermedi. Bu bizim burada son günümüz. Eşyalarımın tamamı muhtemele çöpe gidecek. Eşyalarımızı koyabilecek bir yerim yok. Ben 3 çocuğum ve eşimle parkta kalacağız. Hiçbir şekilde gidebilecek yerim yok.

"Odunluğu boyamış, ev diye kiraya vermişler"

Emlakçıdan şikayetçi olduğunu belirten Yıldırır, şu ifadeleri kullandı: