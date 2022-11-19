Antalya’da dev dalgalara kafa tutan turistler

'Sarı kod' verilen iller arasındaki Antalya’da öğle saatlerinde güneşin açtığını gören turistler, Konyaaltı Sahili’nde denize girdi. İsveçli iki turistin dalgalarla imtihanı güldürdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ‘sarı kod’ ile uyardığı iller arasında yer alan Antalya’da dün akşam ve bu sabah saatlerinde yağış etkili oldu.

Kent merkezi ve doğu ilçeleri etkileyen kuvvetli sağanak ve rüzgar, sabah saatlerine kadar sürdü.

Sabah saatlerinde hava sıcaklığının düştüğü kentte, öğle vakti güneş açtı ve sıcaklık 21 dereceye kadar çıktı.

Dalgalar, falezleri dövdü

Güzel havayı fırsat bilen yabancı turistler ise Konyaaltı Sahili’ne giderek denizin ve güneşin tadını çıkardı.

İHA'nın haberine göre bazıları da spor yaparak, zamanını geçirdi.

İsveçli turistler çocuklar gibi eğlendi

Bu sırada yaklaşık 2-3 metre yüksekliğe ulaşan dalgalar da falezleri dövüyordu.

Beyaz renge bürünen sahilde denize giren İsveçli iki turist, o dev dalgalara aldırış etmedi.

Dev dalgalara kafa tuttular, her defasında kıyıya savruldular VİDEO

Gören kayda aldı, gülümseyip geçti

Doyasıya eğlenen turistler, dalgalara karşı direnmeye çalışsa da pek başarılı olamadı.

İkilinin zaman zaman dengelerini kaybettiği ve düştüğü görüldü.

Bu anlar, çevrede bulunanları da gülümsetti. Kimisi iki turisti cep telefonuyla kayda aldı.